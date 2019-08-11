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آداب الاحتفال في خطبة عيد الأضحى بـ الإسكندرية ..صور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:03 ص
صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى
أحمد عبد العزيز
أدى الآلاف من المواطنين بالإسكندرية اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، في الساحات المخصصة من جانب مديرية الأوقاف.

وسادت حالة من البهجة والسعادة بين الأهالي الذين حرصوا على اصطحاب أبنائهم للصلاة في جو روحاني، تملأه البهجة والسعادة، كما شرعوا في شراء الهدايا ولعب الأطفال والبالونات من الباعة المتواجدين بساحات الصلاة.

ودارت خطبة العيد اليوم، عن آداب العيد وصلة الرحم ونبذ الخلافات والتراحم، كما تطرقت لآداب الاحتفال بالعيد.

كانت مديرية أوقاف الإسكندرية قد أعلنت عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تخصيص نحو 584 ساحة لإقامة صلاة العيد، تغطي كافة أنحاء المدينة.

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