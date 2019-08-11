ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إلقاء البالونات من أعلى العمارات السكنية بكورنيش بنها احتفالا بـ عيد الأضحى .. صور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:06 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شهدت مدينة بنها قيام أحد المواطنين بإلقاء مجموعة من البالونات مختلفة الألوان من فوق إحدى العمارات المجاورة لديوان عام المحافظة على كورنيش النيل ببنها ابتهاجا بـ عيد الأضحى المبارك.

وحرص الأطفال على مشاهدة منظر البالونات التي تتطاير في الهواء والتقاط الصور أثناء نزولها وتسابق المحتفلون بالعيد على اللحاق بالبالونات في ظل أجواء من السعادة والفرحة.

كان الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية يرافقه مدير أمن القليوبية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها قد أدوا وسط حشد كبير من المصلين والأجهزة التنفيذية والأمنية ووكلاء وزارة الأوقاف والصحة والشباب والرياضة بالمحافظة.

وقال محافظ القليوبية إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وإعداد غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى القليوبية يحتفلون بالعيد مع أطفالهم بهذه الطريقة .. صور

إلقاء البالونات من أعلى العمارات السكنية بكورنيش بنها احتفالا بالعيد.. فيديو وصور

المحافظون يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. تكثيف أمني مشدد لتأمين الاحتفالات.. والأهالي يحتفلون بـ السيلفي وسط حالة من الفرحة والسعادة

أول أيام عيد الفطر في القليوبية.. إقبال متوسط على الحدائق والمتنزهات.. الملاهي الشعبية والمراكب النيلية تخطف الشباب.. وعروض فنية بالقناطر.. صور

محافظة القليوبية ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى

محافظ القليوبية يؤدي صلاة العيد بمسجد ناصر بـ بنها

ترشيحاتنا

مونديال الناشئين لليد بمشاركة مصر.. تعرف على نتائج الجولة الرابعة من المجموعة الثانية

رغم الفوز برباعية.. دونجا: الصيام أثر كثيرا على لاعبي بيراميدز

سحر نصر تنعى والدها بكلمات مؤثرة

اهم اخبار اليوم.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد.. والقصة الكاملة لانتحار صديق ترامب داخل محبسه

انطلاق ماراثون امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة .. السبت القادم

أمين الفتوى: لا يجوز بيع جلد الأضحية أو إعطاؤه للجزار من الأجرة لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السائحون معجبون بالسماعات الجديدة في المتحف المصري بالتحرير.. ومرشد: تحافظ على الهدوء.. فيديو وصور

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها