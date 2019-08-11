إلقاء البالونات من أعلى العمارات السكنية بكورنيش بنها احتفالا بـ عيد الأضحى .. صور

شهدت مدينة بنها قيام أحد المواطنين بإلقاء مجموعة من البالونات مختلفة الألوان من فوق إحدى العمارات المجاورة لديوان عام المحافظة على كورنيش النيل ببنها ابتهاجا بـ عيد الأضحى المبارك.



وحرص الأطفال على مشاهدة منظر البالونات التي تتطاير في الهواء والتقاط الصور أثناء نزولها وتسابق المحتفلون بالعيد على اللحاق بالبالونات في ظل أجواء من السعادة والفرحة.



كان الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية يرافقه مدير أمن القليوبية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها قد أدوا وسط حشد كبير من المصلين والأجهزة التنفيذية والأمنية ووكلاء وزارة الأوقاف والصحة والشباب والرياضة بالمحافظة.



وقال محافظ القليوبية إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وإعداد غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.