سرق حسابها البنكي بالكامل.. هاكر ينصب على مصرية في الكويت.. تفاصيل

تعرضت سيدة مصرية لواقعة نصب في الكويت، حيث استنجدت المصرية برجال الأمن في أحد أقسام الشرطة بمحافظة حولي بعدما استولى "هاكر" على رصيدها بالكامل عن طريق الانترنت.
وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن السيدة المصرية قصدت قسم الشرطة بمحافظة حولي وهي بحالة هستيرية، مبلغة رجال الأمن "سرقوني يا فندم".
وروت لرجال الأمن الواقعة قائلة إنها فوجئت برسائل بنكية تفيد بسحب مبالغ مالية من حسابها وخرجت على الفور من البيت وقصدت البنك ولم يتبادر إلى ذهنها الاتصال على البنك لوقف البطاقة، وعندما وصلت واستفسرت من أحد الموظفين، اكتشفت أن رصيدها "طار عن بكرة أبيه ولم يتبق في الحساب شيء".
وأعطت المصرية لرجال الأمن كشف حساب يفيد بعمليات التحويل التي تمت عن طريق شبكة الإنترنت.
وأفاد مصدر أمني للصحيفة بأنه تم تسجيل قضية تزوير في محرر بنكي وأحيلت إلى جهات الاختصاص في الإدارة العامة للمباحث الجنائية لتتبع "الهاكر" الذي حوّل أموال المصرية وتركها على "بساط الفقر"، تمهيداً لضبطه وإحضاره على ذمّة القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
اقرأ مزيد من التفاصيل على موقع "الراي" الكويتية.
وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن السيدة المصرية قصدت قسم الشرطة بمحافظة حولي وهي بحالة هستيرية، مبلغة رجال الأمن "سرقوني يا فندم".
وروت لرجال الأمن الواقعة قائلة إنها فوجئت برسائل بنكية تفيد بسحب مبالغ مالية من حسابها وخرجت على الفور من البيت وقصدت البنك ولم يتبادر إلى ذهنها الاتصال على البنك لوقف البطاقة، وعندما وصلت واستفسرت من أحد الموظفين، اكتشفت أن رصيدها "طار عن بكرة أبيه ولم يتبق في الحساب شيء".
وأعطت المصرية لرجال الأمن كشف حساب يفيد بعمليات التحويل التي تمت عن طريق شبكة الإنترنت.
وأفاد مصدر أمني للصحيفة بأنه تم تسجيل قضية تزوير في محرر بنكي وأحيلت إلى جهات الاختصاص في الإدارة العامة للمباحث الجنائية لتتبع "الهاكر" الذي حوّل أموال المصرية وتركها على "بساط الفقر"، تمهيداً لضبطه وإحضاره على ذمّة القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
اقرأ مزيد من التفاصيل على موقع "الراي" الكويتية.