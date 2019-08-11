محافظ الدقهلية يتفقد عملية ذبح الأضاحي بمجزر المنصورة الجديد بميت الكرماء

تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، الأحد أول أيام عيد الأضحى، يرافقه المقدم تامر العوضى، المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور أيمن مختار، السكرتير العام، وسعد الفرماوى، السكرتير المساعد، مجزر المنصورة الجديد بميت الكرماء بطلخا.



وكان في استقبالهم الدكتور عبد المنعم المنجى، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، والدكتور السيد الحسانين، مدير عام المجازر والصحة العامة، والدكتورة حنان السعيد، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور أيمن الشافعى، مدير إدارة طلخا البيطرية، وأطباء إدارة المجازر وأطباء مجزر المنصورة الجديد وبعض من أعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة.



وتابع المحافظ عملية ذبح الأضاحى، مشيدا بالدور الذي يقوم به الأطباء البيطريون، موجها بتطوير مجازر المحافظة لمواكبة التقدم على مستوى العالم وحفاظا على صحة المواطنين، حيث يتم تحويل العمل بالمجازر للذبح الآلى يقلل من عرضة اللحوم للتلوث.



كما أكد المحافظ أن المجازر على مستوى المحافظة تعمل بالمجان لذبح الأضاحى طوال أيام العيد، موجها بتوفير جميع الخدمات للمواطنين للقيام بالذبح داخل المجازر.

