بعد وفاة حب عمره.. النجوم يعزون أحمد السعدني.. وفاء عامر: وجعتني.. وصلاح عبد الله: درس لكل الشباب

حالة ندم شديد تنتاب الفنان أحمد السعدني بعد وفاة زوجته عقب الانفصال

صلاح عبد الله: هذا درس للكل بلا استثناء وأولهم العبد لله

حرص عدد من النجوم على تعزية الفنان أحمد السعدني بعد وفاة طليقته، عقب إصابتها بسكتة قلبية، وذلك بعدما كشف السعدني من خلال منشور عبر حسابه على "فيسبوك" عن ندمه الشديد للانفصال عنها وتركها، لشعوره بعدم الرغبة في تحمل المسئولية.وكتب صلاح عبد الله له: "وبقدر ما أبكيتني وأحزنتني أسعدتني يا سعدني بما كتبته للعامة هنا، وبكل الصدق والشجاعة، فكان يا ولدي كلامك هذا الذي أراه بحق درسًا لكل الشباب، بل لكل الرجال، بل للكل بلا استثناء، وأولهم العبد لله".وكتبت عبير صبري: "ربنا يرحمها ويساعدك تتحمل فراقها ويقويك على تربية أولادكم عوضها وخلي ولادك أحسن ناس في الدنيا وده هيريحها ويسعدها وربنا يدخلها الجنة ويصبركم يا رب".أما وفاء عامر فكتبت: "حبيبي ربنا يقدرك على وعد وتربية أولادك ويصبرك وجعتني أوي"، وعلقت حنان مطاوع قائلة: "يااااااقلبي. ربنا يرحمها ويصبرك. ويقدرك.. قلبي معاك".وعلق هاني رمزي له وكتب: "البقاء لله يا حبيبى وربنا يعزيكم ويصبركم ويقدرك على تربية ولادك، قلبى معاك يا أحمد".وكتبت نجلاء بدر: "حبيبي كل حاجة قدر ومكتوب شد حيلك وربنا يقدرك وتعدي كل الآلام على خير وجعت قلوبنا كلنا بجد".وكان أحمد السعدني نشر صورة مع طليقته وكتب: "عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية لكن حسيت إني لازم أعمل كده دلوقتي.. فذكر إن الذكرى تنفع (المؤمنين) أو الكافرين أو المستهبلين أو تنفع أي حد ححس إني عملت حاجة".وقال السعدني: "هحاول مطولش يوم ٩/٩/٢٠٠٣ حب من أول نظرة في الشارع ما بين معهد السينما حيث كانت تدرس ومعهد فنون مسرحية حيث كنت ألهو وأدرس برضه ميضرش كنت راكب عربية وكانت ماشية على رجلها كنت حخبطها لكن حصل خير لا محصلش قوي خبطتني هي في قلبي حب تقطيع شرايين سنة خطوبة سنة كتب كتاب شهر جواز خلفة أول ولد هنا بدأت المشكلة اللي بكتب الكلام ده عشانها".وأضاف: "أنا زي كتير للأسف شباب anti تحمل مسئولية بص لنسب الطلاق وانت تفهم، أنا بيجيلي ارتيكريا لما احس إني مسئول وهي برضه حبيبتي زي بنات كتير بتقول طلقني اكتر مبتنطق اسمي كانت النتيجة في أول سنة بس حوالي ٤ طلاق شفهي كل الشيوخ ساعتها قالولنا ده لعب عيال الطلاق ليه شروط زي الجواز تمام، اسكت بقى لا تعالى يا عم طبق الشروط آدي أول طلقة".وأضاف: "قشطه يا باشا عشت حياتك؟ آه.. ارتحت؟؟ لا.. وحشتني وحشني حنيتها وحبها وهبلها متيجي نرجع يا بت يالا يا متخلف هوووووب جبنا تاني ولد نفس الإحساس نفس الارتكريا بس المرادي صموووووود مش حينفع نتطلق تاني لا تصدق نفعت الجانب الأناني في شخصيتي غلبني يا عم كبر مخك وعيش حياتك، المشكلة إني عمري مارتحت كنت عايز حضنها وحنيتها وهبلها، بس كنت بأجل الرجوع يمكن أكبر أو أعقل أو أقدر اتحمل المسئولية بجد، حددت لنفسي سن معين أرجعلها فيه قال يعني حبقى نضجت بس ملحقتش".وأردف: "ماتت في لحظة كانت بتكلمني قبلها بساعة ومكانتش عيانة كان عندها ضغط زي أغلب الشعب المصري، الحمد لله ماتت ومشيت وقررت تسبني للأبد، كنت فاكرها حتستناني ومتأكد من ده مستحيل تحب حد غيري مجاش في بالي إنها ممكن تموت دلوقتي صغيرة وأكتر واحدة في حياتي شفتها بتحب الحياة وعندها طاقة إيجابية، ماتت وسابتلي الولدين والندم".وقال: "أنا متأكد إنك في الجنة رحتي للي خلقك يوم عرفة وأميرة وست البنات والستات ونضيفة وكريمة وصنتي ولادي وبيتي".وأنهى السعدني منشوره قائلا: "بحبك يا أمل حياتي اللي اتهد وبوعدك المرادي حشيل المسئولية للأسف اتعلمت الدرس بس بعد ما اتحرمت من حنيتك وحضنك وولادك كمان اتحرموا من أحن أم، ربنا يقدرني واربيهم أحسن ما كنتي عايزة، بحبك ومش بطلب منك غير إنك تسامحيني.. ربنا يرحمك ويرحمني ويرحم ولادنا يا حبيبة عمري الوحيدة".