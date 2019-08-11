ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:09 ص
حديقة الازهر
حديقة الازهر
رنا أشرف - عدسة : إيهاب أشرف
شهدت حديقة الأزهر صباح اليوم الأحد توافد العشرات من الأهالي والأسر أمام الحديقة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

واحتفل الأطفال والسيدات، في حديقة الأزهر على طريقتهم الخاصة، من خلال لهوهم تحت نافورة الحديقة والاستمتاع بالمياه، كوسيلة للتعبير عن مدى سعادتهم بقدوم عيد الاضحى المبارك والهروب من حرارة الجو.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه الحديقة حسن تنظيم من قبل رجال والشرطة المسؤولين عن تأمين الاحتفال بعيد الأضحى.
هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور
هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور
هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور
هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور
هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور
هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور
هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور
هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور
هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور
هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور
هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور
هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور
هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور
هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور
هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور
هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور
هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور
هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور
هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أقبال كبير على النافورة الراقصة بـ حديقة الأزهر ..فيديووصور

نافورة المريلاند.. ملجأ الأطفال للهروب من ارتفاع الحرارة .. صور

ترشيحاتنا

ثعبان يبتلع ذيله ومحاولات لإنقاذه من قتل نفسه.. فيديو

شاهد.. ريهام سعيد تذبح أضحية العيد

في ذكرى ميلاد شرفنطح.. ترك التعليم من أجل الفن وكانت نهايته مأساوية |نوستالجيا

شاهد.. هيفاء وهبي بفستان مثير قبل حفلها في السويد

بطريقة مختلفة.. احتفال نجوم الزمن الجميل بـ عيد الأضحى |نوستالجيا

عطل مفاجئ.. طائرة قطرية تعود للدوحة بعد دقائق من إقلاعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور

شاهد.. المئات يصلون العيد في مسجد الصديق بمساكن شيراتون