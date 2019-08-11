هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

شهدت حديقة الأزهر صباح اليوم الأحد توافد العشرات من الأهالي والأسر أمام الحديقة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.



واحتفل الأطفال والسيدات، في حديقة الأزهر على طريقتهم الخاصة، من خلال لهوهم تحت نافورة الحديقة والاستمتاع بالمياه، كوسيلة للتعبير عن مدى سعادتهم بقدوم عيد الاضحى المبارك والهروب من حرارة الجو.



يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه الحديقة حسن تنظيم من قبل رجال والشرطة المسؤولين عن تأمين الاحتفال بعيد الأضحى.