بعد حلقتها مع منى الشاذلي .. ياسمين عبد العزيز تواصل تصدر تريند يوتيوب

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند يوتيوب مصر بعدما أذيع الجزء الثاني من حلقتها من برنامج معكم منى الشاذلي.



وحقق الجزء الثاني من الحلقة مليون ونصف مشاهدة في يوم واحد.



وتطرقت ياسمين خلال الحلقة للحديث لأول مرة عن طلاقها مؤكدة أن علاقتها جيدة بطليقها ولا يوجد أي خلافات كما أشيع.



وتحدثت ياسمين عن تجاربها التمثيلية واكثر المواقف الكوميدية والمحرجة في حياتها وعن المشهد الذي تسبب في إصابتها بكسر في اليد.