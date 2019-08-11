ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حلقتها مع منى الشاذلي .. ياسمين عبد العزيز تواصل تصدر تريند يوتيوب

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:52 ص
صدى البلد
شروق ابراهيم
تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند يوتيوب مصر بعدما أذيع الجزء الثاني من حلقتها من برنامج معكم منى الشاذلي.

وحقق الجزء الثاني من الحلقة مليون ونصف مشاهدة في يوم واحد.

وتطرقت ياسمين خلال الحلقة للحديث لأول مرة عن طلاقها مؤكدة أن علاقتها جيدة بطليقها ولا يوجد أي خلافات كما أشيع.

وتحدثت ياسمين عن تجاربها التمثيلية واكثر المواقف الكوميدية والمحرجة في حياتها وعن المشهد الذي تسبب في إصابتها بكسر في اليد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبعًا هتجوز تاني.. أجرأ تصريحات ياسمين عبد العزيز بعد أزمة طلاقها الأخيرة

لقاء ياسمين عبد العزيز و منى الشاذلي الأعلى مشاهدة على يوتيوب

بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على عمر ياسمين عبد العزيز

شاهد فيديوهات ياسمين عبد العزيز التى جعلتها تتصدر تريند جوجل

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على ريهام حجاج وزوجها

ترشيحاتنا

بعد كسر أنفه.. لفتة إنسانية من محمد صلاح تجاه طفل من مشجعي ليفربول

البحوث الإسلامية يوضح آراء الفقهاء في حكم صلاة العيد منفردا

لمن فاتته صلاة العيد.. الأزهر يوضح الطريقة الصحيحة لقضائها

طريقة عمل الفته

فى ذكرى رحيله.. بوسى تكشف اللحظات الأخيرة فى حياة نور الشريف |نوستالجيا

شاهد.. المئات يصلون العيد في مسجد الصديق بمساكن شيراتون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور

شاهد.. المئات يصلون العيد في مسجد الصديق بمساكن شيراتون