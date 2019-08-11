الكلام مع الناس أفضل.. رئيسة يوتيوب: أمنع أطفالي من الهواتف الذكية

اعترفت رئيسة موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أنها تأخذ هواتف أطفالها المحمولة حتى تدفهم إلى التحدث مع أناس حقيقيين بدلا من قضاء الوقت في تصفح الإنترنت.





وقالت سوزان وجيكي، الرئيس التنفيذي لموقع يوتيوب، إنه من المهم لأطفالها الخمسة أن يتعلموا أنه للمحادثة مع أناس حقيقيين الأولوية على تصفح الإنترنت.





وقالت: "لدي أوقات آخذ فيها جميع هواتف أطفالي، خاصة إذا كنا في عطلة عائلية، لأنني أريد أن يتفاعل الناس مع بعضهم البعض، لذلك أرفع هواتفهم وأقول سوف نركز على التعامل مع الغير اليوم".





وقالت لصحيفة الجارديان: "المهم بالنسبة لي أن يتعلم الأطفال كيفية إدارة التكنولوجيا بطريقة مسؤولة، تمامًا مثلما تتحدث مع أطفالك حول ما تفعله عند الخروج في الشارع، فأنت بحاجة إلى إجراء محادثة معهم حول الأمان على الإنترنت، وكذلك العثور على طريقة لإدارة وقت الشاشة وموازنة ذلك مع الأنشطة الأخرى".





وليست السيدة وجيكي أول شخص في عالم التكنولوجيا تحد من وصول أطفالها إلى التكنولوجيا؛ ففي عام 2010، قال ستيف جوبز، رئيس شركة أبل، إنه لم يسمح لأطفاله باستخدام iPad الذي تم إصداره حديثًا لشركته وأن استخدام التكنولوجيا محدود في المنزل.



