ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صبية يرتدون تيشرتات عليها صورة صديقهم خلال صلاة بعد وفاته قبل العيد بأيام

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:03 م
صدى البلد
أحمد شريف
في موقف انساني ومعبر ارتدى مجموعة من الصبية تيشرتات مطبوع عليها صورة صديقهم الذي توفي قبل عيد الاضحى بأيام اداء الصلاة وهم يرتدون تلك التيشرتات تخليدًا لذكرى.

وتظهر صور تداولها رواد موقع التواصل الإجتماعي 10 من الفتيان يرتدون تيشرتات مرسوم عليها صورة صديقتها المتوفي قبل انطلاقهم لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك.

وأفاد الرواد ان الصورة تم إلتقاطها بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، في موقف انساني و ادامي لتكريم صديقهم الراحل عن الحياة.

ونالت الصورة إعجاب رواد التواصل، مشيدين بموقف الصيبية تجاه صديقهم الذي توفي قبل العيد بأيام.

ترشيحاتنا

باستثناء الأهرامات .. قائمة جديدة لعجائب الدنيا السبع

اخبار السوشيال ميديا .. ريهام سعيد تذبح أضحية العيد .. ماذا قالت رضوى الشربيني عن طليقة أحمد السعدني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع في عيد الاضحى؟

مأساة تكشف عنها زوجة رئيس وزراء بريطانيا.. وهذا رد فعله

التحالف العربي يفجر مفاجأة بشأن مقتل شقيق زعيم الحوثيين

شاهد | منى زكي ترقص في حفل جنيفر لوبيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهنئة العيد بجمبسوت.. نرمين الفقي تبرز لياقتها بإطلالة أنيقة

بـ ميني جيب.. إطلالة جريئة لـ مي سليم على البحر

طرق عمل لحمة العيد .. حلويات المدبح بـ 7 وصفات مميزة