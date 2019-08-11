صبية يرتدون تيشرتات عليها صورة صديقهم خلال صلاة بعد وفاته قبل العيد بأيام

في موقف انساني ومعبر ارتدى مجموعة من الصبية تيشرتات مطبوع عليها صورة صديقهم الذي توفي قبل عيد الاضحى بأيام اداء الصلاة وهم يرتدون تلك التيشرتات تخليدًا لذكرى.



وتظهر صور تداولها رواد موقع التواصل الإجتماعي 10 من الفتيان يرتدون تيشرتات مرسوم عليها صورة صديقتها المتوفي قبل انطلاقهم لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك.



وأفاد الرواد ان الصورة تم إلتقاطها بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، في موقف انساني و ادامي لتكريم صديقهم الراحل عن الحياة.



ونالت الصورة إعجاب رواد التواصل، مشيدين بموقف الصيبية تجاه صديقهم الذي توفي قبل العيد بأيام.



