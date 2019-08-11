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آبل تعرض مليون دولار لمن يخترق هاتفها الـ آيفون

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:57 م
صدى البلد
أحمد شريف
عرضت شركة آبل مليون دولار أمريكي لأي اختراق أو هكر يستطيع كسر الحماية الأمنية لعملاق التكنولوجيا الموضوع بجهاز الآيفون.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تعتبر تلك المكافأة أكبر بكثير من التي عرضتها آبل في عام 2016 حيث عرضت 200 ألف دولار لتشجيع المخترقين للعمل مع الشركة بدلًا من استهدافها هي ومستخدميها.

وسيحصل المتسللون على فرصة للفوز بمجموعة أكبر من المكافآت التي تبدأ هذا الخريف ، وفقًا لما أعلنته ، إيفان كرستيتش ، رئيس الأمن في شركة آبل ، في مؤتمر بلاك هات لأمن التكنولوجيا في لاس فيجاس يوم الخميس الماضي.

ومع تزايد الانتهاكات الأمنية بشكل متزايد ، وصف الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك الخصوصية بأنها 'حقوق إنسانية' ، وأوضح أن آبل جادة في عدم جمع المعلومات الشخصية والحفاظ على ملياري عميل في جميع أنحاء العالم في مأمن من المتسللين.

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