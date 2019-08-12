فى أول أيام العيد بالأقصر .. الآلاف يصلون بساحة سيدى أبوالحجاج ولغة الاشارة بالخطبة .. أقباط يوزعون ورود وبلونات على المسلمين.. ومهرجان لـ عبده موتة بالجنوب

- ترجمة خطبة العيد بلغة الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة



- أقباط يصنعون البهجة بتوزيع الورود على المصلين



- زيارة المقابر ضرورية لسيدات الأقصر فى أول أيام العيد





أدى آلاف المصلين بمحافظة الأقصر أمس الأحد صلاة عيد الاضحى بمراكز المحافظة المختلفة وسط تشديدات امنية، وشهدت ساحة أبو الحجاج الأقصري ترجمة خطبة صلاة العيد بلغة الاشارة بواسطة خبير لغة الإشارة بدوي فهمي عليان بمدرسة طه حسين لشرح الخطبة لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم.



وشارك المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد واللواء ايمن راضي مدير أمن الأقصر والقيادات التنفيذية، الآلاف من المواطنين الصلاة بالساحة كما تم تخصيص مصلى للسيدات.



كانت محافظة الأقصر، خصصت نحو 2700 مسجد وما يقرب من 52 ساحة وذلك لأداء صلاة العيد بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن محافظة الأقصر، والتي تولت مهمة تأمين تلك الساحات، حيث تم الدفع بسيارات المرور والحماية المدنية وسيارات الانتشار السريع.



ورسم متطوعون أقباط ومسلمين البهجة والفرحة على وجوه الأطفال والكبار من خلال مبادرة " اصنع بهجة " التى نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية عقب صلاة عيد الاضحى المبارك فى ساحة سيدى أبو الحجاج وامام معبد الأقصر من خلال توزيع بالونات وشكولاته وورود وهدايا على المواطنين.



وشارك فى المبادرة أكثر من 25 متطوعا ومتطوعة بينهم عدة شباب وفتيات أقباط وزعوا الورود والهدايا على المواطنين وسط اجواء من الفرحة والسعادة بمشاركة عرائس ميكى ماوس وماريو وسبونج بوب .



وقال محمد عبداللطيف الصغير، مدير فرع مؤسسة صناع الخير للتنمية بالأقصر إن المبادرة ضمن عدة مبادرات تنظمها المؤسسة مشيرا ان مبادرة "اصنع بهجة" تهدف لإدخال السعادة والبهجة فى نفوس المواطنين من خلال فعاليات بسيطة وتوزيع هدايا وتعريف المواطنين بأنشطة المؤسسة ومبادراتها التى تستهدف المواطنين فى كل ربوع مصر.



وقالت مارينا فرج ، متطوعة ، تطوعت فى المبادرة لمشاركة اصدقائي واخواتى من المسلمين فرحتهم بعيد الاضحى وهى مشاركة بسيطة تدل على قوة العلاقة بين مسلمى ومسيحى مصر وكانت لحظات رائعة للغاية " وزعت الورود والشوكولاتة على المصلين" وكان شعور رائع ان أرى الالاف فى مكان فى شكل منظم ورائع يدل على ان مصر بلد الخير والأمن والأمان بالرغم ما يحدث من أعمال تخريبية.



وبعد انتهاء صلاة العيد، للأقصر طقوس خاصة إذ يقضون أول أيام العيد فوق مقابر الموتى، حيث يرتدون الملابس الجديدة ثم يؤدون الصلاة مع التكبير، ويتوجهون بعدها إلى مقابر القرية، رجالا ونساء وشبابا وأطفالا، ويجلسون في محيط قبور من رحلوا ويوزعون المخبوزات والفاكهة على مرتادي المقابر.



وفى محاولة لتقليد أعمى للمشاهد العبثية الهابطة من الأفلام والمسلسلات التى لا تقدم محتوى هادف نظم مجموعة من شباب عزبة مروان التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، احتفالا بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحت عنوان "مهرجان موته"، وهو نسبة لفيلم " عبده موته " بطولة الفنان محمد رمضان.



وشهدت المدينة ظهر يوم الأحد انطلق المهرجان بقيام العشرات من الشباب باستعراض الحركات التي يقوم بها الفنان "محمد رمضان" في مسلسلاته وأفلامه، حيث قاموا بالرقص على النار وتكسير الزجاج برؤسهم وعمل حركات بالدراجات البخارية، والغناء والرقص على أنغام موسيقاه المعروفة في أفلامه ومسلسلاته.



وتسببت هذه الأفعال فى حالة من الاستياء من الاهالى لتقليد الشباب الأفعال السيئة والتى قد تعرض بعضهم للموت أو الأذى.

