من تدوينة غاضبة إلى قبضة الأمن.. نهاية سائق استغل الركاب في الإسكندرية

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة أجرة "فان" لقيامه بتحصيل أجرة أزيد من المقررة بالإسكندرية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق"رخصة قياة منتهية"- مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.