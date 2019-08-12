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رياضة

أنا صاحب الكورة... كلام غير المتوقع عن فوز الأهلي 4 /0 أمام اطلع برة فى دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:11 ص
أيمن أشرف وأحمد الشيخ
أيمن أشرف وأحمد الشيخ
محمد رشاد
انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان بالفوز برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.

ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة"، تحليلًا فنيًا لمباراة الأهلي و اطلع بره، والتي شهدت فوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل لاشئ، سجل أهداف المارد الأحمر على معلول وهدفين لوليد أزارو، وهدف للبديل أحمد الشيخ.

ويتناول التحليل، أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها الأورجوياني "مارتن لاسارتي"، المدير الفني للنادي الأهلي.

ويعبر البرنامج فى إحدى فقراته عن رأي وحال الجمهور الأهلاوي فى الشارع عقب المباراة الدرامية والتعادل المثير.

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