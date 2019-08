ناقص ناخد معانا الكنبة.. محمد إمام يكشف معاناته مع شنط السفر

View this post on Instagram

لما كنت بسافر زمان كنت باخد معايا شنطة فيها اي حاجة.. دلوقتي بقيت ماشاء الله بحمل شنط زي ماكون بعزل .. ده كان ناقص ناخد معانا الكنبه !! 🧐🎀 على العموم كل سنة وانتم طيبين جميعًا ❤️ عيد سعيد على #مصر و كل #الوطن_العربي 🎉🎊