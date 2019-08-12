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فن

ناقص ناخد معانا الكنبة.. محمد إمام يكشف معاناته مع شنط السفر

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:41 ص
محمد إمام
محمد إمام
سعيد فراج
نشر الفنان محمد عادل إمام، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور إنستجرام، ظهر فيها بجوار سيارته، التي امتلأت بالعديد من حقائب السفر.

وعلق محمد إمام على صورته قائلًا: «لما كنت بسافر زمان كنت باخد معايا شنطة فيها اي حاجة.. دلوقتي بقيت ماشاء الله بحمل شنط زي ماكون بعزل .. ده كان ناقص ناخد معانا الكنبه .. على العموم كل سنة وانتم طيبين جميعًا .. عيد سعيد على #مصر و كل #الوطن_العربي».

من ناحية أخرى، يستكمل محمد إمام، تصوير مشاهده في فيلم «لص بغداد»، المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو من نوعية أفلام الأكشن حيث يرغب «إمام» فى التغيير بعد تقديمه عدد من الأعمال الكوميدية.

والفيلم يشارك فى بطولته كل من فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.

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