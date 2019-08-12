مبقاش سر.. روتانا تطرح ثاني أغاني ألبوم أصالة عبر Deezer

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية جديدة من ألبوم الفنانة أصالة نصري الجديد، وتحمل اسم «مبقاش سر»، وذلك عبر تطبيق ديزر للموسيقى، لتكون ثاني أغاني ألبوم «في قربك»، بعد طرح أغنية «نكتة بايخة» قبل أيام.



وعلى جانب آخر، نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها الرسمي على انستجرام، مقطع فيديو، يرصد لحظة وصول أصالة نصري إلى العاصمة البريطانية لندن، استعدادًا لإحياء حفلها الغنائي هناك مع الفنان العراقي ماجد المهندس، غدًا الثلاثاء 13 أغسطس.



كما نشرت روتانا، صورة بوستر ألبوم الفنانة السورية أصالة نصري الجديد، والذي يحمل اسم «في قربك»، معلنة اقتراب موعد طرح الألبوم عبر تطبيق ديزر للموسيقى، بعد فترة من انتظاره.



على جانب آخر، حصدت أصالة، مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرح أغنية «نكتة بايخة» عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على يوتيوب، وذلك الأربعاء 7 أغسطس.



أغنية "نكتة بايخة" لـ أصالة، من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.



من المقرر أن تطرح أصالة ألبومها الجديد "في قربك" الخميس المقبل، ويضم الألبوم 10 أغان أبرزها "بنت أكابر"، "مبقاش سر"، وغيرها.



وتخوض أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر أن تشارك به فى موسم عيد الأضحى 2019.



