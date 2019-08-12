التحالف العربي: شقيق زعيم الحوثيين تعرض لتصفية نتيجة صراع أجنحة الميليشيا

كشف التحالف العربي أن شقيق زعيم الميليشيات الحوثية إبراهيم الحوثي، تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيا وخلاف بين القيادات.





وأوضح التحالف - في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية أمس الأحد أن عملية تصفية شقيق زعيم الميليشيات تمت في أحد معاقل الحوثيين في حي "حدة" بالعاصمة صنعاء.



وأضاف البيان أن القيادات الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل".

