توافد المواطنين الى حدائق ومتنزهات القليوبية في ثاني أيام عيد الاضحى

بدأ عدد من المواطنين والشباب فى التوافد الى الحدائق العامة والمنتزهات بمحافظة القليوبية للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك بمحافظة القليوبية وسط أجواء من الفرحة والبهجة وذلك بعد ان قضوا اليوم الاول فى زيارة الاقارب.



من جانبه قال مختار شداد نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية إنه تم فتح جميع حدائق المدينة بالكامل منذ الصباح الباكر بأسعار رمزية لاستقبال أبناء المحافظة لقضاء احتفالات العيد وسط الحدائق على النيل، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة الإقبال اليوم وباقى أيام العيد بعد انشغال الأسر بذبح الأضاحى وزيارة ذويهم خلال احتفالات اليوم الأول.



وأكد شداد أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمجلس المدينة لتلقى البلاغات كما تم التنسيق مع الأجهزة المعنية لتوفير الخدمات للزائرين والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور لتسهيل عمليات الدخول والخروج من المدينة والدفع بعدد من سيارات إسعاف مجهزة داخل الحدائق للتعامل مع اى حالات طارئة قد تحدث.



من جانبه تابع الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية غرفة العمليات المشكلة لمتابعة الاحتفالات على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

