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حوادث

مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية بالدقهلية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:51 ص
حادث
حادث
همت الحسينى
لقى شابان مصرعهما وأصيب ثالث فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بالمنصورة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بمنطقة المشاية بالمنصورة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ وتبين ان الحادث وقع بين سيارة ملاكى فوجئ قائدها بدراجة بخارية يستقلها 3 شباب تحاول المرور من أمامه بالعرض فاصطدم بها مما أدى إلى مصرع شابين وإصابة الثالث بجروح خطيرة.

وتم نقل الجثامين والمصاب إلى مستشفى الطوارئ ورفع آثار الحادث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة .

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