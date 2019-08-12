جامعة سوهاج: أفراد أمن المستشفى لم يتعدوا على المرضى والأهالي أصابوا الأمن

أصدر المركز الإعلامى لجامعة سوهاج بيانا حول تداول مقطع فيديو يدعي ناشره على فيس بوك تعدي رجال الأمن بالمستشفى علي المرضى بقسم الاستقبال.





وجاء نص البيان الصادر: ردا على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اشتباكات بين افراد امن الشركة المتعاقدة مع المستشفي الجامعي، واهالى احد المرضى، يوضح المركز الاعلامي الاتي:





في حوالي الساعة الثامنة من مساء امس استقبل الطاقم الطبي النوباتجي باستقبال المستشفي مريض يشكو من الم بالجانب الايمن من البطن، ويشتبه ان يكون إلتهاب في الزائده الدودية، وعلى الفور قام الطاقم الطبي بالتعامل مع الحالة لتشخيصها.





وقبل اتخاذ إجراءات العلاج فوجئ أفراد أمن الشركة بمحاولة عدد كبير من اهل المريض اقتحام الاستقبال بالقوة، والدخول بهذا العدد الضخم الى غرفة الكشف وحاول منعهم أفراد الأمن، مما أدى إلى اشتباكهم مع أفراد الأمن، نتج عنه إصابة ٦ أفراد امن، بسجحات وكدمات واحتجاز آخر بالمستشفي بقسم جراحة المخ والأعصاب لخطورة الحالة.





وقد تم عمل محضر بذلك وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك حصر التلفيات نظرا لإثارة أهالى المريض للذعر والهلع وترويع الاطباء والتمريض، وتعطيل العمل بالاستقبال، وتعريض حياة المرضى للخطر والاعتداء الجسدى على العاملين بالمستشفى، وان ما تم نشره يمثل جزء من الواقعه في نهايتها بعد اعتداء الاهالي علي افراد امن الشركةد حيث ان الواقعه بالكامل مسجله بكاميرات المستشفي، ويتم التحقيق فيه حاليا بمعرفة النيابة العامة .



