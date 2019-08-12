7800 حملة تفتيشية على المصانع لكشف التزامها بمعايير الجودة

اشارت احدث 3 تقارير حول مؤشرات أداء الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش والاختبار والجودة بوزارة التجارة والصناعة خلال الـ 7 شهور الأولى من العام الجارى (يناير – يوليو) والتي تشمل مصلحتى الرقابة الصناعية والكيمياء وهيئة المواصفات والجودة الى جهود مكثفة قامت بها هذه الجهات لاحكام الرقابة على المصانع وتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية حفاظًا على سمعة الصناعة المصرية.



وقال الكيميائي إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة قامت بإجراء 7 الاف و708 حملات تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية، فضلًا عن إجراء 12 ألف و165 دراسة فنية متخصصة تضمنت 4 الاف و685 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و7 الاف و477 دراسات فنية متنوعة و3 دراسات مستلزمات إنتاج.



وأكد ان المصلحة تكثف من حملاتها التفتيشية لاحكام الرقابة علي المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعايير الجودة، لافتا الي ان الفترة الماضية شهدت اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية لمعاقبة المخالفين الذين يتلاعبون بصحة وسلامة المواطنين وذلك تماشيًا مع خطة وتوجهات وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.



وفي مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح المناسترلي أن المصلحة قامت بترخيص 2497 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 546 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل 35 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف ، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 1696 استفسارًا و745 شكوى.



ومن جانبه اوضح المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة ان الهيئة قامت بإجراء تفتيش دوري على علامة الجودة لـ 386 شركة كما قامت بمطابقة معايير الجودة لـ 25 شركة تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 1886 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة هذا فضلا عن اجراء 175 زيارة لشركات حاصلة علي علامة حلال، إلى جانب إعداد 1590 مشروعا مواصفة جاهزة للاعتماد، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت أيضًا خلال شهر ابريل بالرد على نحو 637 استفسارات فنية من قطاعات الصناعة والجهات الرقابية والرد على 788 إخطارًا واردًا من منظمة التجارة العالمية، إلى جانب الرد على 456 شكوى من شكاوي المستهلكين، كما تم اعداد 56 برنامج تدريبى للقطاعات الصناعية والرقابية.



وفيما يتعلق بمجال الفحص والاختبارات والمعايرات الصناعية، أشار عفيفي إلى قيام هيئة المواصفات والجودة بإجراء 5574 قياس ومعايرة صناعية بواقع 550 لمعامل هندسية، و1899 لمعامل كيماوية، و836 لمعامل غذائية، و438 لمعامل غزل ونسيج، كما تم اجراء 37 ألفا و454 اختبارا وفحصا بمعامل الهيئة بواقع 13 ألفا و803 اختبارات وفحص بالمعامل الهندسية و17 ألفا و157 اختبارا وفحص بالمعامل الكيماوية، و3 آلاف و369 اختبارا وفحصا بالمعامل الغذائية، و 3 آلاف و125 اختبارا وفحصا بمعامل الغزل والنسيج.



واضاف المهندس مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء ان المصلحة قامت بتحليل اختبار 44 ألفا و272 عينة بمعاملها بالقاهرة فرع المطار والإسكندرية والسويس واسيوط وسفاجا، تلك العينات شملت مواد غذائية وصناعية، كما قامت المصلحة بإنتاج 13 ألف لتر من المادة السرية لحبر ختم اللحوم بالمجازر



واكد فهمي حرص المصلحة على تطبيق اعلي معايير الجودة لكافة المنتجات والسلع ومستلزمات الانتاج المختلفة والتأكيد الدائم على تطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية الخاصة بجودة المنتجات حفاظًا علي سمعة ومكانة المنتجات المصرية وصحة وسلامة المستهلك، لافتًا الى ان المصلحة قامت بتنفيذ معايرة خارجية لـ 28 جهازا لمعامل المصلحة، كما يجرى حاليًا إتمام المراجعة الخارجية من قبل المجلس الوطني للاعتماد لعدد 4 معامل بالمصلحة وهي الأغذية والمنتجات العضوية وغير العضوية والكروماتوجرافى.



ومن ناحية أخرى أشار رئيس مصلحة الكيمياء الى انه تم تدريب أكثر من 2500 طالب وطالبة من طلاب السنوات النهائية بكليات العلوم بالجامعات المصرية بمعامل وفروع مصلحة الكيمياء بالمحافظات المختلفة بالمجان لثقل مهاراتهم في طرق تحضير وفحص العينات المختلفة والعمل بأحدث الأجهزة العلمية والمعملية في مجالات الكيمياء بفروعها داخل معامل ومختبرات مصلحة الكيمياء وفروعها بالمحافظات منذ بداية العطلة الصيفية للجامعات.

