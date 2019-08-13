كابلات كهرباء مكشوفة تعرض أرواح سكان شارع سوريا بالعجوزة للخطر

ناشد أهالى شارع سوريا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بحى العجوزة التدخل لحل كارثة انتشار أجزاء مكشوفة من الكابلات الكهربائية بجوار المنازل والمحلات، ما يعرض حياتهم وأبنائهم للخطر، حال حدوث ماس كهربائي أو حريق أو عبث من الأطفال، مناشدين المسئولين سرعة تغطيته.



تنتشر أسلاك خارج الأعمدة بشكل يهدد المارة بالصعق والموت المحقق، لذلك نناشد المسئولين من الحى ضرورة التدخل وحل تلك المشكلة حتى لا يصاب أحد بالأذى.



ويقول محمد عبدالعزيز فى رسالته : إحنا خايفين على عيالنا من الأسلاك المكشوفة دى بسبب إن الأطفال ممكن يلعبوا فى السلك من غير ما يعرفوا حاجة، ونطالب مسئولى الحى سرعة حل هذه المشكلة، قبل أن تحدث كارثة كبيرة.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

