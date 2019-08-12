نائب رئيس جامعة الأزهر يكشف كواليس إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي



كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، عن تفاصيل انشاء كلية الذكاء الاصطناعي، والتي ستنطلق في العام الدراسي 2020 - 2021 منوها أن جامعة الأزهر تتوجه نحو الإستثمار في تفعيل تقنيات الثورة التكنولوجية وعلى رأسها الذكاء الإصطناعي لتحقيق أهدافها التنموية الطموحة باعتباره لغة المستقبل.



وقال عامر لـ"صدي البلد"، إن الذكاء الإصطناعي يمثل اهم مخرجات الثورة التكنولوجية لتعدد استخداماته في المجالات الإقتصادية والتقنية والتطبيقات الطبية والتعغليمية والعسكرية والصناعية ويستخدم الذكاء الإصطناعي في فتح الباب لابتكارات لا حدود لها والتى سوف تكون محرك التقدم والنمو والإزدهار خلال السنوات المقبلة.



وتابع : تهدف الكلية إلى تخريج طالب مزود بالمعرفة والمهارات اللازمة لطبيعة الحياة العملية من خلال مواد تدريبية مناسبة لأغراض اكتساب المعرفة وتبني أساليب تعليم وتعلم مبنية على التعلم الجماعي بحيث يكون التعلم ديناميكيا وتفاعليا وبمشاركة الطلاب لإعطائهم الفرص الكافية للإدلاء بآارائهم ومناقشتهم.





وكشف عن أبرز أهداف الكلية والتي أهمها : المساهمة في أن تكون جامعة الأزهر رائدة في مجال الذكاء الإصطناعي وتنشئة خريجين ذو مهارات تقنية عالية وشخصية مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة وتنشئة متخصصين في الذكاء الإصطناعي والحاسبات والمعلومات مؤهلين بالأسس النظرية ومنهجيات التطبيق بما بؤهلهم للمنافسة في تطوير تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي والحاسبات.



كما تهدف الكلية إلى تبني أدوات وتقنيات الذكاء الإصطناعي للإرتقاء بالأداء في الجامعة وتوطين تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي بجمهورية مصر العربية وتزويد سوق العمل بالخريجين المؤهلين علميا وعمليا في مجال تخصصهم وتنشئة جيل جديد من الطلاب قادر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة.



وتهدف كذلك لبناء وتطوير منظومة متكاملة للذكاء الإصطناعي ومجال تعلم الآلة بالجامعة وربط القطاعات البحثية في الذكاء الإصطناعي وتطبيقاته بالمشاكل الحيايتة وكذلك التحول من النمطية إلى التنوع في خلق سوق جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية، وإنشاء بيوت خبرة لتقديم الإستشارات الفنية في مجال الذكاء الإصطناعي وعلوم الحاسب للجهات التى تستخدم تطنولوجيا الحسابات والمعلومات وإكساب طالب الكلية مهارات تعينهم على إكمال الدارسات العليا وتعزيز البحث العلمي لتطوير العملية التعليمية في الكلية والتواصل مع المجتمع من خلال تقديم محاضرات العامة والإستشارات وخلق بيئة عمل أكاديمية مشجعة لطلاب واعضاء هيئة التدريس بالكلية وتقديم الخدمات الإستشارية والتعاون مع قطاع الصناعة.



ونوه الي ان أن مواصفات خريج الكلية تتلخص في تخريج طالب يكون قادر على تطبيق المعرفة في الذكاء الإصطناعي وعلوم لحاسب وتحليل المشكلة وتحديد متطلبات الذكاء الإصطناعي لحلها وتصميم وتنفيذ نظام قائم على الكمبيوتر أو برنامج لتلبية الإحتياجات المطلوبة والعملة بفعالية مع فريق العمل لتحقيق أهداف مشتركة.



كما يكون الخريج قادر على فهم القضايا والمسئوليات المهنية والأخلاقية والأمنية والإجتماعية والتواصل فعالية مع الجماهير وتحليل التأثير المحلي والعالمي للذكاء الإصطناعي على الأفراد والمؤسسات والمجتمع



كما يكون الخريج قادر على إدراك الحاجة والقدرة على الإنخراط في التطوير المهني المستمر واستخدام التقنيات الحالية والمهارات والأدوات اللازمة لممارسة الذكاء الإصطناعي وكذلك تطبيق الأسس الرياضية ونظرية علوم الكمبيوتر في تصميم النظم القائمة على الكمبيوتر بطريقة توضح فهم المقايضات التى تنطوي عليها خيارات التصميم وتطبيق مبادئ التصميم والتطوير في بناء أنظمة البرمجيات ذات التعقيد المفتاوت



وأكد أن الذكاء الإصطناعي سوف يكون هو أساس البرمجيات في الجيل القادم من الحلول التعليمية على الآلة لما له من قدرات شبيهة بالإنسان مثل فهم اللغة الطبيعية والكلام والرؤية والتى سوف تساعد في توسيع التفكير عن حلول خارج الصندوق.