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محافظات

إزالة 57 حالة تعد على أملاك الدولة خلال العيد في البحيرة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:01 ص
إزالة تعديات
إزالة تعديات
جمالات الدمنهورى
شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (أبوحمص - أبو المطامير - المحمودية-شبراخيت -الرحمانية) في البحيرة عدة حملات إزالة مكبرة.

وجاء ذلك تفعيلا لتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خاصة خلال اجازة  أيام عيد الأضحى وضبط المخالفات ضد المعتدين واتخاذ اللازم حيالهم  للحفاظ علي الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية الأراضي والإدارات الزراعية والأوقاف والآثار بكل مركز  بتأمين من قوات الشرطة.

وأسفرت الحملات عن إزالة (٧) حالات تعد على مساحة ٢٢٥ م٢ على حرم ترعة الرشيدية التابعة لهندسة رى المحمودية عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض وأسوار وتنفيذ ١٠ قرارات إزالة لحالات تعد على حرم طريق علي مساحة ٢٠٢٥م بمركز ومدينة أبو المطامير تنوعت حالات التعديات مابين " مغاسل علي حرم الطرق بالإضافة إلى تنفيذ حملة إزالة  تعد على أملاك الدولة بمساحة إجمالية  ١٥٠٠متر وتنوعت حالات التعديات مابين (مباني بالطوب الأبيض)  بقرية أحمد شوقي.

كما تم  إزالة ١٢حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الطرق وأملاك الوحدة المحلية بقرية بشر بمركز ومدينة شبراخيت على مساحه ١٣٥٤متر ،وإيقاف أعمال وإزالة مباني بالطوب الأبيض الحجري إستكمالًا لمبنى أسس بالعمدان المسلحة قبل القانون بدون ترخيص علي مساحة ١٢٠ متر٢ تقريبًا بقرية منشأة عامر.

وبمركز أبو حمص أسفرت الحملة عن إزالة ١٥ حالة تعد بنطاق قرية كوم القناطر وبسنتواي بمركز ومدينة أبو حمص  عبارة عن مباني أسوار بالطوب الأبيض وتشوينات علي مساحة ١٠٠٥ م تعديات علي الآثار والطرق وإزالة  ٣ حالات تعد على مساحة٦٦١متر٢ بمركز ومدينة الرحمانية.
إزالة 57 حالة تعد على أملاك الدولة خلال العيد في البحيرة
إزالة 57 حالة تعد على أملاك الدولة خلال العيد في البحيرة
إزالة 57 حالة تعد على أملاك الدولة خلال العيد في البحيرة
إزالة 57 حالة تعد على أملاك الدولة خلال العيد في البحيرة
إزالة 57 حالة تعد على أملاك الدولة خلال العيد في البحيرة

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