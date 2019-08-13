على موتوسيكل ريس.. نيرمين ماهر تبهر متابعيها بـ إطلالة مثيرة للجدل

نشرت الفنانة نيرمين ماهر صورة عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وقد علقت عليها بكلمة "هذا انا الجديدة".ويبدو ان نيرمين ماهر قد التقطت الصور على الطريق وهي تجلس على موتسكل ريس، وهو ما أبهر جميع متابعيها.وارتدت نيرمين ماهر تيسوت باللون الاسود بنص كم، وعليه بنطال باللون الاسود، بخطوط بيضاء بسيطة للغاية ومفتوح من الاسفل.واكملت نيرمين ماهر إطلالتها بارتداء هاف بوت باللون الاسود، ونظارة شمسية كبيرة ميرور.وتركت نيرمين ماهر شعرها منسدلا على اكتافها بطريقة بسيطة وغير متكلفة، واكتفت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.وأضافت نيرمين ماهر على إطلالتها بعض اللمسات البسيطة من الاكسسورات حيث انها ارتدو ساعة يد باللون الفضي، مع خاتم بسيط على يديها.واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..