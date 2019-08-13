مايك بومبيو: إيران الراعية الأكبر لـ الإرهاب في العالم

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن النظام الإيراني هو أكبر راعٍ للإرهاب في العالم، مطالبًا حلفاء واشنطن بزيادة الضغط عليه حتى يتوقف عن سلوكه المزعزع للاستقرار.



وأعلن البيت الأبيض مؤخرًا أن الإدارة الأمريكية ستستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب.



واتهم وزير الخارجية الأمريكي، إيران، بأنها "الراعي الأول للإرهاب في العالم"، مؤكدًا أنها أبدت استعدادها لاحتجاز السفن التجارية.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "نسعى لوضع برنامج شامل لضمان عدم إشعال إيران للصراع في المنطقة، وهو ما لا تريده بلادنا".