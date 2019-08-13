كوريا الجنوبية ترسل وحدة عسكرية إلى خليج عدن للمشاركة في جهود مكافحة القرصنة

كما أن الأنظار تلتفت إلى النشر الروتيني لوحدة "تشونج هيه" بسبب إمكانية توسيع مهام الوحدة؛ لتشمل مضيق هرمز، حيث دعت الولايات المتحدة حلفاءها إلى تشكيل تحالف ضد الأنشطة العسكرية الإيرانية وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران.





أعلنت القوات البحرية الكورية الجنوبية اليوم، الثلاثاء، أنه من المقرر إرسال دفعة جديدة لوحدة "تشونج هيه" العسكرية إلى خليج عدن؛ للقيام بعمليات مكافحة القرصنة هناك، وسط تكهنات بإمكانية قيام الوحدة أيضا بمهام في مضيق هرمز؛ وذلك في إطار تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة.وقالت البحرية - في بيان لها نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إنه من المقرر أن تغادر الدفعة الـ 30 لوحدة "تشونج هيه" مدينة بوسان الساحلية الجنوبية في وقت لاحق من اليوم؛ للقيام بمهام مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال لمدة 6 أشهر ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.وتهدف الدفعة الـ 30 - التي يبلغ قوامها 300 فرد، وتؤدي مهامها على متن المدمرة "كانج -جام- تشان" البالغ وزنها 4,400 طن - إلى حماية السفن الكورية الجنوبية قبالة السواحل الصومالية، وتقديم الدعم لسفن الدول الأخرى في المياه القريبة.وعلى الرغم من أن كوريا الجنوبية قالت إنها لم تتلق أي طلبات رسمية من الولايات المتحدة بشأن هذه القضية، فإن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أكد أهمية حرية الملاحة في المنطقة، داعيا إلى دعم دولي أثناء لقائه الأخير بوزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو في سول الأسبوع الماضي.وردا على ذلك، قال الوزير جونج لـ "إسبر" إن كوريا الجنوبية تدرك جيدا أهمية حماية المياه هناك، وإنها تقوم بمراجعة الخيارات المختلفة لحماية رعاياها وناقلات النفط في المنطقة.يذكر أن وحدة تشونج هيه تم نشرها في خليج عدن منذ أوائل عام 2009 كجزء من الجهود العالمية المبذولة لمكافحة القرصنة في المنطقة.