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بأول أكسيد الكربون.. تسمم 17 شخصا في مطعم شواء بـ كوريا الجنوبية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:36 ص
تسمم
تسمم
أ ش أ
أصيب 17 شخصا بالتسمم بغاز أول أكسيد الكربون أثناء تناولهم العشاء في مطعم للشواء على الفحم في مدينة سوجويبو بجزيرة جيجو بكوريا الجنوبية.

وذكرت السلطات في المدينة - وفقا لصحيفة (كوريا هيرالد) - أن المصابين أصيبوا بحالات التسمم بأول أكسيد الكربون، وهو غاز شديد السمية عديم اللون والرائحة، وينتج عن عملية الأكسدة الجزئية والمركبات العضوية مثل الفحم ويحدث عند ندرة الأكسجين.

ونقلت فرق الطوارىء على الفور المصابين إلى المركز الطبي العام في المدينة والقاعدة البحرية في جيجو المجهزة بغرف الأكسجين عالي الضغط.

وتشتبه حكومة مدينة سوجويبو وهيئة الإطفاء في أن الغاز السام تم توليده من فحم شجرة النخيل المستخدم في المطعم، وتقوم بالتحقيق مع أصحاب المطعم.

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