إغلاق 9 منشآت غذائية وتحرير 63 محضرا لأصحاب مطاعم خلال حملات العيد بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة حملاتها فى إجازة عيد الأضحى المبارك للرقابة على الأسواق والمخابز المدعمة والتصدي لتجار الكسب غير المشروع ومهربى السلع المدعمة وضبط اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري، بتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.



وفى هذا الإطار، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز "الرحمانية - إيتاي البارود - شبراخيت - دمنهور"، عدة حملات تموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية (مديرية التموين - مكتب مراقبة الأغذية بمديريه الصحة - مباحث التموين) أسفرت عن تحرير محاضر أرقام 338 - 339 لسنة 2019 ضد أصحاب محال تجارية بالرحمانية لضبط "14 كرتونة لوليتا درينك بإجمالى 490 عبوة غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومجهولة المصدر وبكل كرتونة 35 عبوة، و57 عبوة آيس كريم بدون بيانات ولا علامات تجارية مجهول المصدر وزن العبوة 3 كيلوجرامات وبإجمالى وزن 171 كيلوجراما".



وتحرر خلال الحملة محضر ضبط وقيد برقم 381 لسنة 2019 ضد صاحب مطعم حواوشي بشبراخيت، حيث تم ضبط 29 ك لحوم ودهون مفرومة تنبعث منها روائح كريهة وعليها عفن أخضر، بالإضافة لتحرير 60 محضر جنحة صحية بالمرور على مطاعم البيتزا واللحوم والحلويات والعصائر والمشروبات ومحلات الجزارة بدمنهور وكفر الدوار والدلنجات، وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.



كما تمكنت الحملة من غلق 9 منشآت غذائية تدار بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية، وأيضا عدم استيفاء اشتراطات النظافة واستخدام أوعية سبق استعمالها وتم التوصية بالغلق الإداري، وضبط 10 مخابز لإنتاج الخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات والتصرف فى 100 شكارة دقيق بلدى مدعم بمركز ومدينة إيتاي البارود.



فى سياق متصل، تم إعدام كمية من المواد الغذائية المختلفة والمقدرة بإجمالي وزن (47.5 كجم + 15 لترا) لوجود تغير فى الخواص الطبيعية بها وشملت "بسطرمة- تشكن بروست - فراخ بانيه -عجين بيتزا- جبن تركي مبشور - لحم مفروم - برجر- مأكولات بحرية - تورتة- سجق - سوسيس - حمص شام مطبوخ - قطع دجاج وحلوى جافة - بسلة وجزر مجمد - مشروب تمر هندى".