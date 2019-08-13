يا فرحة ما تمت.. كابوس المفقودين فى الحج يحول حياة أسر مصرية إلى جحيم.. صور

تحولت فرحة عدد من الأسر المصرية بأداء ذويهم فريضة الحج، إلى كابوس بعد أن فقدوهم خلال أداء مناسك الحج، وبدلا من انتظار عودتهم لإعلان الفرحة، انقلب الأمر إلى مأتم، دون معرفة مصير عدد من الحجاج منذ انطلاق أداء الفريضة وحتى الآن.



المهندس جابر أحمد، زوج شقيقة إبراهيم إبراهيم السيد 69 عاما، والمختفي خلال الحج، قال إن حماه سافر فى قرعة حج في 1 أغسطس، موضحا أنه خرج من فندق إقامته يوم وصوله ولم يعد للفندق حتى الآن، وقاموا بإبلاغ بعثة الحج ووزارة الحج بالسعودية.



وتابع أنه عند ترحيل فوج الحجاج من فندق إقامته بالمدينة بعد 5 أيام من قدومه، قامت البعثة بإثبات حضور حماه ضمن الحضور لترحيلهم لأداء المناسك، رغم أنه مختف منذ اليوم الثاني لقدومه المدينة.



وانتقد زوج شقيقة المواطن المختفي رئيس بعثة الحج بعد حديثه عن عدم وجود مفقودين بين الحجاج قائلا "لو كان سكت كان أحسن".



رحلة بحث قادها أحمد نجل المواطن المختفي والذي يعمل بالرياض عن والده، ولكن بلا جدوى، حيث أنه لم يترك مكانا سواء مستشفى أو غيرها من الأماكن التي من الممكن التواجد بها إلا وسأل فيها.



لم تتوقف زوجة المواطن المختفي الذي كانت بصحبته لأداء الفريضة، عن البكاء يوما كما يقول زوج نجلتها: "إحنا عايشين في حالة نكد ابنته لم تتوقف عن البكاء هنا، وزوجته بالسعودية قررت قطع أداء الحج، إلا أنهم أقنعوها باستكماله، مضيفا: «إحنا في حالة ضياع كامل، لو كان معروف مصيره كنا ارتحنا».



هذه ليست الحالة الوحيدة بين الحجاج المصريين المفقودين، فجروبات المصريين بالسعودية نشر فيها عدد ممن فقدوا ذويهم بالأسماء والصور تحسبا لأن يتم التعرف عليهم.



وجه أحمد عطية نداء استغاثة فى إحدى المجموعات للتعرف على، علي سيد أحمد من المحلة الكبرى الذي فقد في الحج ولم يعثر عليه منذ أيام.



ووجه أحد المواطنين رسالة بأن السيدة حميدة هنداوي إسماعيل تغيبت عن الفوج التي كانت معه في عرفات وليس معها أي رقم هاتف لأحد ممن كان معها.