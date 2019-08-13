ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يا فرحة ما تمت.. كابوس المفقودين فى الحج يحول حياة أسر مصرية إلى جحيم.. صور

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:49 م
الحج
الحج
سعيد العربي
تحولت فرحة عدد من الأسر المصرية بأداء ذويهم فريضة الحج، إلى كابوس بعد أن فقدوهم خلال أداء مناسك الحج، وبدلا من انتظار عودتهم لإعلان الفرحة، انقلب الأمر إلى مأتم، دون معرفة مصير عدد من الحجاج منذ انطلاق أداء الفريضة وحتى الآن.

المهندس جابر أحمد، زوج شقيقة إبراهيم إبراهيم السيد 69 عاما، والمختفي خلال الحج، قال إن حماه سافر فى قرعة حج في 1 أغسطس، موضحا أنه خرج من فندق إقامته يوم وصوله ولم يعد للفندق حتى الآن، وقاموا بإبلاغ بعثة الحج ووزارة الحج بالسعودية.

وتابع أنه عند ترحيل فوج الحجاج من فندق إقامته بالمدينة بعد 5 أيام من قدومه، قامت البعثة بإثبات حضور حماه ضمن الحضور لترحيلهم لأداء المناسك، رغم أنه مختف منذ اليوم الثاني لقدومه المدينة.

وانتقد زوج شقيقة المواطن المختفي رئيس بعثة الحج بعد حديثه عن عدم وجود مفقودين بين الحجاج قائلا "لو كان سكت كان أحسن".

رحلة بحث قادها أحمد نجل المواطن المختفي والذي يعمل بالرياض عن والده، ولكن بلا جدوى، حيث أنه لم يترك مكانا سواء مستشفى أو غيرها من الأماكن التي من الممكن التواجد بها إلا وسأل فيها.

لم تتوقف زوجة المواطن المختفي الذي كانت بصحبته لأداء الفريضة، عن البكاء يوما كما يقول زوج نجلتها: "إحنا عايشين في حالة نكد ابنته لم تتوقف عن البكاء هنا، وزوجته بالسعودية قررت قطع أداء الحج، إلا أنهم أقنعوها باستكماله، مضيفا: «إحنا في حالة ضياع كامل، لو كان معروف مصيره كنا ارتحنا».

هذه ليست الحالة الوحيدة بين الحجاج المصريين المفقودين، فجروبات المصريين بالسعودية نشر فيها عدد ممن فقدوا ذويهم بالأسماء والصور تحسبا لأن يتم التعرف عليهم.

وجه أحمد عطية نداء استغاثة فى إحدى المجموعات للتعرف على، علي سيد أحمد من المحلة الكبرى الذي فقد في الحج ولم يعثر عليه منذ أيام.

ووجه أحد المواطنين رسالة بأن السيدة حميدة هنداوي إسماعيل تغيبت عن الفوج التي كانت معه في عرفات وليس معها أي رقم هاتف لأحد ممن كان معها.
يا فرحة ما تمت.. كابوس المفقودين فى الحج يحول حياة أسر مصرية إلى جحيم.. صور
يا فرحة ما تمت.. كابوس المفقودين فى الحج يحول حياة أسر مصرية إلى جحيم.. صور
يا فرحة ما تمت.. كابوس المفقودين فى الحج يحول حياة أسر مصرية إلى جحيم.. صور
يا فرحة ما تمت.. كابوس المفقودين فى الحج يحول حياة أسر مصرية إلى جحيم.. صور
يا فرحة ما تمت.. كابوس المفقودين فى الحج يحول حياة أسر مصرية إلى جحيم.. صور
يا فرحة ما تمت.. كابوس المفقودين فى الحج يحول حياة أسر مصرية إلى جحيم.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السياحة تعلن عن مقرات تواجد بعثتها أثناء إجراء معاينات وتوثيق عقود الحج بالسعودية

ما حكم استئجار المقيمين في السعودية لأداء الحج .. الإفتاء ترد

لم نستطع سبيلا للحج.. شقيق أمير قطر يتطاول على السعودية بـ كذبة مفضوحة

قطر تحرم مواطنيها من أداء مناسك الحج

رغم تعنت الدوحة .. حجاج قطر يصلون السعودية.. فيديو

ترشيحاتنا

5 أسباب تضعف محرك سيارتك.. تعرف عليها

الغل موصلش للدرجة دي.. الجونة يستفز الزمالك ويعلن ضم علي معلول

الإنجاز ممكن.. مشوار منتخب ناشئ مصر لـ اليد حتى نهائي كأس العالم.. صور

الزمالك يفاضل بين ثنائي صربي لقيادة الفريق في الموسم الجديد

يا فرحة ما تمت.. كابوس المفقودين فى الحج يحول حياة أسر مصرية إلى جحيم.. صور

مرتضى منصور يعرض 7 مدربين في جلسة اختيار المدير الفني الجديد لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف