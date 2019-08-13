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فن

بـ مايوه أزرق .. نرمين الفقى فى جلسة تصوير مثيرة على البحر

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:35 م
صدى البلد
شيرى نبيل
شاركت النجمة نرمين الفقي جمهورها بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثناء تواجدها على البحر".

وظهرت نيرمين الفقى في الصور بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت مايوه أزرق، ونظارة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى مسلسل "أبو العروسة 2"، وهو من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمود حجازى .

ويناقش أبو العروسة عدة مشاكل اجتماعية، ويسلط الضوء عليها مثل علاقة الآباء بأبنائهم، داخل الأسرة أو خارجها وكذلك نفقات الزواج فى وقتنا الحالي والتي فاقت كل التوقعات أيضا مشكلة الفوارق الاجتماعية بين الطبقات وخاصة إذا جمع الحب بين طبقتين مختلفتين بينهما فوارق كثيرة، وأيضًا الخيانة وحب التملك ومحاولة فهم الآخرين وأكثر من قضية أخرى.
بـ مايوه أزرق .. نرمين الفقى فى جلسة تصوير مثيرة على البحر
بـ مايوه أزرق .. نرمين الفقى فى جلسة تصوير مثيرة على البحر
بـ مايوه أزرق .. نرمين الفقى فى جلسة تصوير مثيرة على البحر
بـ مايوه أزرق .. نرمين الفقى فى جلسة تصوير مثيرة على البحر

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