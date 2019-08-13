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رياضة

مفاجأة في تشكيل الأهلى أمام الهلال بدوري أبطال آسيا

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:39 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريق الأهلي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراته الهامة أمام الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

واستبعد برانكو السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي، من التشكيل الأساسي لمواجهة الهلال، حيث جاء على مقاعد البدلاء، وانضم علي الأسمري بدلًا منه.

ويحتاج فريق الأهلي لإحراز 3 أهداف أو أكثر لمعادلة النتيجة مع الهلال وإحياء فرصتهم في التأهل لربع نهائي البطولة الآسيوية.

وجاءت تشكيلة الأهلى للمباراة كالاتي


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