لهذا السبب عليك بتناول تفاحة واحدة يوميا.. لن تصدق

يقول المثل إن تناول تفاحة واحدة فقط في اليوم تبقي الطبيب بعيدا، والآن تشير الأبحاث إلى أن هناك حقيقة للقول المأثور القديم.



كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا بواسطة مجموعة من الباحثون من جامعة إديث كوان بأستراليا، أن تناول ما لا يقل عن 500 ملغ من مركبات الفلافونويد، وهي مركبات موجودة في التفاح، كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان أو أمراض القلب في اليوم.



وجاءت هذه النتائج بعدما قام الباحثون بمراجعة بيانات أكثر من 53000 شخص وتتبعها لمدة 23 عامًا، وقال الفريق إن تناول التفاح والبرتقال وجزء من القرنبيط وحفنة من التوت الأزرق من شأنه أن يحد من اصابتنا للعديد من الأمراض الخطيرة كالسرطان وأمراض القلب وانسداد الشرايين.



ويعتقد الباحثون أن مركبات الفلافونويد تحافظ على صحة الأوعية الدموية وتحد من الالتهابات ، والتي تم ربطها بسوء صحة القلب والسرطان.



وقال الباحث الرئيسي الدكتور نيكولا بوندونو، إن هذه النتائج مهمة لأنها تسلط الضوء على إمكانية الوقاية من السرطان وأمراض القلب من خلال تشجيع استهلاك الأطعمة الغنية بالفلافونويد.



وأكد بوندونو، أنه من المهم أن تستهلك مجموعة متنوعة من مركبات الفلافونويد المختلفة الموجودة في الأغذية والمشروبات النباتية المختلفة، هذا يمكن تحقيقه بسهولة من خلال النظام الغذائي، حيث يمكن تناول تفاحة واحدة، برتقال واحد، 100 غرام من التوت الأزرق و 100 غرام من القرنبيط سيوفر مجموعة واسعة من مركبات الفلافونويد وأكثر من 500 مجم من الفلافونويدات الكلية.



وكتب الباحثون أنه يعتقد أن حوالي 7.8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قد ماتوا قبل الأوان خلال عام 2013، بسبب عدم تناولهم للفواكه والخضراوات بكميات قليلة، وتصل نسبتها إلى 800 جرام يوميًا.



تشير الإحصاءات إلى أن أمراض القلب على وجه التحديد مسؤولة عن ربع جميع الوفيات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث أن واحدا من كل شخصين ولدوا بعد عام 1960 في المملكة المتحدة سوف يصاب بالسرطان، وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.