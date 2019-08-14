ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس لصين سرقا هاتف محمول بالإكراه فى المعادى

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:00 ص
حبس
حبس
عمرو خليفة
أمرت نيابة المعادي، بحبس شخصين لاتهامها بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بالإكراه.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعادى لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، استغاث بها أحد الأشخاص وقرر أنه حال سيره بالمنطقة محل البلاغ فوجئ بشخصين (أدلى بأوصافهما التقريبية)، قاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول عنه تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما ولاذا بالفرار.

قامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهمين حتى تمكنت من اللحاق بهما وضبطهما وتبين أنهما عاطلان لأحدهما معلومات جنائية مسجلة وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، والهاتف المحمول المستولى عليه".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه تعرف على الهاتف المستولى عليه واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ترشيحاتنا

كيف تقرأ الرسائل المحذوفة على واتسآب مجانا.. أندرويد وآيفون

شاهد... فرد أمن سعودى يؤدى التحية العسكرية لوالدته خلال الحج.. لهذا السبب

تخفيف الحكم على زينة في قضية ضرب عائلة أمريكية بدبي

نتائج دوري الأبطال.. أياكس يعبر بشق الأنفس.. وسيلتك وبورتو يودعان مبكرا

بـ نظام الساعات المعتمدة.. إعلان مصروفات البرامج الجديدة فى هندسة القاهرة

ماس كهربائي وراء الحريق .. 15 سيارة مطافئ تخمد نيران مصنع العطور بالغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة