حبس لصين سرقا هاتف محمول بالإكراه فى المعادى

أمرت نيابة المعادي، بحبس شخصين لاتهامها بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بالإكراه.





وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعادى لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، استغاث بها أحد الأشخاص وقرر أنه حال سيره بالمنطقة محل البلاغ فوجئ بشخصين (أدلى بأوصافهما التقريبية)، قاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول عنه تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما ولاذا بالفرار.





قامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهمين حتى تمكنت من اللحاق بهما وضبطهما وتبين أنهما عاطلان لأحدهما معلومات جنائية مسجلة وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، والهاتف المحمول المستولى عليه".



