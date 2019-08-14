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برلمان

برلماني يشيد بمبادرة دراجة لكل مواطن ويطالب بالتجهيزات اللازمة لها

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:01 ص
دراجة لكل مواطن
دراجة لكل مواطن
عبد الرحمن سرحان
أشاد وكيل لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، النائب محمود حسين، بمبادرة وزارة الشباب والرياضة "دراجة لكل مواطن"، مشيرًا إلى أنها من المبادرات الجيدة التي لو طبقت سوف توفر الكثير على المواطنين وتغير من الثقافة السائدة القائمة على التنقل من خلال السيارات فقط دون وجود بديل.

وقال "حسين"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "إن مبادرة دراجة لكل مواطن سوف تجد مكان لها بشكل أكبر في المحافظات ذات مساحة صغيرة، مثل بورسعيد والإسماعيلية".

وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، ضرورة أن يكون هناك تخطيط لتنفيذ المبادرة، وتوفير كافة التجهيزات اللازمة، ومن ضمنها عمل مسار للدرجات.

وتطلق قريبًا وزارة الشباب والرياضة، مبادرة رياضية قومية تحت شعار "دراجة لكل مواطن"، وذلك من أجل تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة في سبتمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات بمحافظات الجمهورية على عدة مراحل، على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتنفذ المبادرة من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر مناسب "أقل من سعر السوق" بالتعاون مع شركات الدراجات، وكذا توفير نظام تقسيط من خلال البنوك وشركات التقسيط.

يأتي هذا في إطار اهتمام القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بصحة المواطن، والتأكيد على أن الرياضة أصبحت تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

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