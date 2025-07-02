تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث غرق الحفار البحري «آدم مارين 12»

أجرى المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، زيارة إلى مستشفى الجونة للاطمئنان على حالة المصابين في حادث انقلاب البارجة البحرية بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، والذي وقع خلال توجه الحفار البحري "Adam Marine 12” إلى منطقة الأشرفي بالبحر الأحمر.

غرق الحفار البحري آدم مارين 12

أعلن محافظ البحر الأحمر، أن عدد من كانوا على متن الحفار البحري "آدم مارين 12"، الذي تعرض للغرق مساء أمس، الثلاثاء، 30 شخصا، جرى إنقاذ 22 منهم، فيما هناك 8 ضحايا، عثر على جثامين 4 من بينهم، ولا تزال عمليات البحث جارية عن الآخرين.

جاءت الزيارة للاطمئنان على صحتهم والوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة، والتأكد من تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والإمكانيات الطبية والعلاجية اللازمة.

واستمع رئيس نقابة البترول إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى عن تطورات الحالة الصحية للمصابين، والتشخيص الطبي لكل حالة على حدة، ومدى تأدية الخدمات الصحية اللازمة بشكل أفضل، موجهاً بالمتابعة والملاحظة الطبية الدقيقة للحالات وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقيهم العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء.

وتوجه رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سلامة العاملين والوقوف على مستجدات جهود الإنقاذ.

وتابع صابر تطورات الحادث على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والشركات العاملة في المنطقة، مشددا على حرصها البالغ على سلامة العاملين، وتقديم كل أوجه الدعم اللازم في مثل هذه الظروف الطارئة.

وأشاد رئيس النقابة بالتحرك السريع من الوزيرين المهندس كريم بدوى، وزير البترول، ومحمد جبران، وزير العمل، بالتوجه الفورى إلى مكان الحادث وتقديم الدعم اللازم في أسرع وقت.

كما أشاد صابر بما تقدمه الأطقم الطبية من رعاية صحية شاملة للمصابين، مشددا على استمرار المتابعة الطبية والنفسية حتى يتماثل الجميع للشفاء.