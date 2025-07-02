بواب وسكان عقار ينقذون أجنبيا قبل القفز من شرفة الطابق الثالث بالعجوزة

نجح حارس وسكان عقار بمنطقة العجوزة في إنقاذ أجنبي قبل إلقاء نفسه من شرفة الطابق الثالث.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من سكان عقار بمنطقة العجوزة بمحاولة شخص القفز من شرفة شقة، تم إخطار قسم شرطة العجوزة وانتقلت قوة أمنية إلى مسرح البلاغ وباجراء الفحص والتحري تبين أن أجنبي في الخمسينات من عمره حاول القفز من شرفة شقته بالطابق الثالث إلا أن حارس العقار شاهده فاستعان بالجيران ونجحوا في إنقاذه وإثناؤه عن القفز والتخلص من حياته.

أشارت التحريات إلى أن الأجنبى يعاني من أزمة نفسية دفعته لمحاولة التخلص من حياته، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.