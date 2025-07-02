تفاصيل حبس المتهمين بإطلاق النار على خفيرين بحلوان

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس 3 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيق، بتهمة التعدي على شخصين بإستخدام أسلحة نارية بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لتعديهم على شخصين بإستخدام أسلحة نارية بالقاهرة.

بدأت الواقعة عندما تبلغ قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بوصول شخصين مصابين برش خرطوش بالجسم.

وبالإنتقال والفحص تبين أنهما خفيران بإحدى شركات الإنشاءات مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان وأقرا بتعرضهما لإعتداء من بعض الأشخاص حال عملهما بموقع تحت الإنشاء بدائرة القسم حيث قاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاههما محدثين إصابتهما وذلك لخلافات بينهم حول أعمال الخفرة بالمنطقة محل الواقعة.

وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 خفراء "لأحدهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة " 3 فرد خرطوش") وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.