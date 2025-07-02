فى لفتة إنسانية.. استجابة فورية من الأمن لسيدة غير قادرة على الحركة بالقاهرة

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لاستغاثة سيدة مسنة وغير قادرة على الحركة لنقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، بطلب المساعدة فى نقل زوجته لتلقى العلاج بأحد المستشفيات، لكونها مريضة وغير قادرة على الحركة.

على الفور تم إنزالها بمعرفة القوات، ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتقدم المذكور بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لجميع القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنسانى.