التحقيق في اتهام وليد فواز بالتعدى على محاسب

تباشر نيابة الهرم في الجيزة، التحقيق في واقعة اتهام الفنان وليد فواز بالتعدي على محاسب بالسب والقذف، إثر مشادة نشبت بينهما في حدائق الأهرام على أولوية المرور.

وتستمع النيابة لأقوال الشهود، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، أمرت باستدعاء الفنان لسماع أقواله في التهم المنسوبة إليه.

تقدم محاسب ببلاغ للمقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، تضرر فيه من الفنان وليد فواز، وذكر أنه اعتدى عليه، نتيجة خلاف بينهما على المرور بحدائق الأهرام، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

تحرر محضر بالواقعة، ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الاتهام، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.