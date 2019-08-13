الأرصاد السعودية: بث 600 نشرة جوية على المشاعر المقدسة

أعلن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في السعودية الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، نجاح أعمال الهيئة وبرامجها وخططها المنفذة لموسم الحج لهذا العام 1440هـ.



وقال «الثقفي» في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن الهيئة بثت 600 نشرة جوية على المشاعر المقدسة ونفذت 766 جولة تفتيشية للتأكد من الالتزام البيئي في موسم الحج رصدت خلالها 291 مخالفة بيئية، وقد حققت جميع التوقعات المعنية بطقس المشاعر نجاحها ورصدت الظواهر الجوية بدقة عالية.



وأضاف: وتمكنت من تقديم أدق المعلومات الأرصادية وبوقت مبكر للجهات المعنية بإدارة الحج، وظهر ذلك جليًا في الأمطار التي هطلت على المشاعر المقدسة حيث قامت الهيئة بمراقبة حالات الطقس باستخدام المحطات الثابتة والمتحركة، وخصصت 3 رادارات ومعلومات قمرين صناعيين لرصد الظواهر الجوية على منطقة المشاعر، فيما راقبت جودة الهواء من خلال (9) محطات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و(6) محطات في المدينة المنورة. ولم يتم تسجيل زيادة تذكر في تلوث هواء المشاعر.



وأشار إلى أن الهيئة استعدت من وقت مبكر وقامت بجولات تفتيشية شملت جميع مرافق المشاعر والعاصمة المقدسة بغرض رفع مستوى الالتزام البيئي في المشاعر قبل دخول حجاج بيت الله والمراقبة أثناء تواجدهم.



وواصل أن الهيئة أسهمت من خلال برامجها التوعوية في الحج للتعرف على الطقس وطريقة التعامل مع الظواهر الجوية وكذلك المساهمة في المحافظة على بيئة المشاعر، وجرى توزيع هدية الحاج بالمشاعر المقدسة، وأصدرت الهيئة معلوماتها بأربع لغات تم توزيعها ورقيا وإلكترونيا وكذلك إنتاج رقمي مكثف للتوعية الأرصادية والبيئية استند في إعدادها على توقعات الهيئة لحالة الطقس خلال حج هذا العام 1440هـ.