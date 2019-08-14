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رياضة

صدمة للجماهير.. فييرا يكشف حقيقة اقترابه من العودة لـ تدريب الزمالك

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:22 ص
فييرا
فييرا
نور عادل
كشف البرتغالي جورفان فييرا، عن حقيقة اقترابه من قيادة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ووجود مفاوضات بينه وبينه مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

وقال البرتغالي جورفان فييرا، عبر حسابه على فيسبوك: "اليوم أخبرني صديق بأن غالبية الصحف المصرية تتحدث عن عودتي لنادي الزمالك العظيم، وهذا شرف لي، لكن لسوء الحظ أنا لا أعلم أي شيء عن هذا الأمر".

وأوضح البرتغالي جورفان فييرا: "في الوقت نفسه خرج أحد الأشخاص على يوتيوب ليعلن أنني قابلت أمير وأحمد مرتضى منصور في لشبونة، وأنني رفضت التوقيع لأسباب عائلية".

وأردف البرتغالي جورفان فييرا: "أحب أن أوضح هذه النقطة لكل أنصار الزمالك. لم أقابل هذين السيدين أبدا، ولم أتحدث لأي شخص بأي شيء يخص عائلتي".

وبيّن البرتغالي جورفان فييرا: "أنا مدرب كرة قدم محترف، لذلك فأنا دائما على استعداد للارتباط بالأندية أو المنتخبات، التي تسعى لخدماتي".

واختتم البرتغالي جورفان فييرا: "أتمنى الأفضل لجماهير الزمالك، وأشكر اهتمامكم الدائم بي، واحترامكم واجب عليّ".

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