تحذير من داخل إسرائيل: تعيين رئيس «الشاباك» يهدد شرعية المنظومة الأمنية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية حذرت من أن تمرير تعيين رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رغم وجود مخالفات قانونية، يشكّل تهديدًا للشرعية القانونية والإدارية داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

السوداني: وضعنا مصلحة العراق أولا ولم ننجر إلى المواجهة بين إسرائيل وإيران سوريا ترحب برفع العقوبات.. وواشنطن: التطبيع مع إسرائيل شرط أساسي الحكومة الإيرانية: المستشفيات استقبلت 5646 مصابا جراء الحرب مع إسرائيل

وأكدت أن تجاهل الضوابط القانونية في التعيينات الحساسة قد يؤدي إلى تفكك إداري وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة، خاصة في ظل حالة التوتر السياسي والأمني التي تمر بها البلاد.

المعهد الأمريكي لدراسات الحرب: الجيش الروسي يحقق تقدماً ملحوظاً في أوكرانيا

وفي سياق دولي متصل، نقلت القناة عن المعهد الأمريكي لدراسات الحرب أن الجيش الروسي يواصل تقدمه بوتيرة أسرع في أوكرانيا للشهر الثالث على التوالي، مشيرة إلى أن موسكو تُحقق مكاسب ميدانية متتالية في مناطق شرق وجنوب البلاد.