تحذير من داخل إسرائيل: تعيين رئيس «الشاباك» يهدد شرعية المنظومة الأمنية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية حذرت من أن تمرير تعيين رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رغم وجود مخالفات قانونية، يشكّل تهديدًا للشرعية القانونية والإدارية داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
وأكدت أن تجاهل الضوابط القانونية في التعيينات الحساسة قد يؤدي إلى تفكك إداري وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة، خاصة في ظل حالة التوتر السياسي والأمني التي تمر بها البلاد.
المعهد الأمريكي لدراسات الحرب: الجيش الروسي يحقق تقدماً ملحوظاً في أوكرانيا
وفي سياق دولي متصل، نقلت القناة عن المعهد الأمريكي لدراسات الحرب أن الجيش الروسي يواصل تقدمه بوتيرة أسرع في أوكرانيا للشهر الثالث على التوالي، مشيرة إلى أن موسكو تُحقق مكاسب ميدانية متتالية في مناطق شرق وجنوب البلاد.