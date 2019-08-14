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بعد تصريحات ترامب.. الكرملين يدعو لاعتماد المعلومات من موسكو بشأن الانفجار النووي

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:53 ص
الكرملين
الكرملين
أ ش أ
دعا المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى الاعتماد على المعلومات الصادرة من روسيا حصرا بشأن الانفجار الذي وقع خلال اختبار نظام دفع صاروخي جديد في ميدان للتجارب شمال البلاد.

وطالب دميتري بيسكوف - في تصريحات، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالاعتماد على المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية الروسية، قائلا: "تعلمون أن المنظمة التي أجرت الاختبارات قد قدمت في تقريرها معلومات بشأن الحادث الذي وقع أثناء الاختبارات وأسبابه.. ليس لدي ما أضيف على تقرير المنظمة، إنني أدعوكم إلى الاعتماد على المعلومات التي تقدمها هيئاتنا".

وجاءت تصريحات دميتري بيسكوف ردا على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد من خلالها وقوع الحادث، وأن الولايات المتحدة استفادت في العقود الماضية من التجارب الصاروخية الفاشلة.

وكانت الحكومة الروسية أقرت بالطبيعة النووية للانفجار الذي هز شمال روسيا يوم الخميس الماضي، والذي أثار مخاوف واسعة من كارثة تشرنوبل جديدة.

وأعلنت موسكو زيادة مستويات الإشعاع فى المدينة من 4 إلى 16 مرة بعد الانفجار الذي وقع أثناء القيام بتجربة محرك صاروخ يعمل بالوقود السائل.

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