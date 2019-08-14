ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب انتحاره .. ترامب يطالب بإجراء تحقيق عاجل في وفاة صديقه

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:03 ص
جيفري ابستين - ترامب
جيفري ابستين - ترامب
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد إجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاة رجل الأعمال جيفري إبيستين في سجن اتحادي في مدينة نيويورك، أثناء انتظاره لمحاكمته باتهامات الاتجار بالجنس.

وصرح ترامب ، للصحفيين في موريستاون بولاية نيوجيرزي: "ما نقوله بالأساس هو أننا نريد إجراء تحقيق.. أريد تحقيقا شاملا وهذا بالقطع ما أطالب به.. هذا ما يفعله وزير عدلنا العظيم.. إنه يجري تحقيقا شاملا".

وأدلى ترامب بتلك التصريحات، بعد يوم من تعهد وزير العدل وليام بار بمواصلة التحقيق في قضية إبيستين رغم موته.

كما أمر بار المفتش العام بوزارة العدل بالنظر في أمر وفاته، وكان إبيستين يتمتع باتصالات وثروة واسعة.

وألقي القبض على إبيستين، الذي اعتبر يوما ترامب والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون من أصدقائه، في السادس من يوليو الماضي.

ورفض الإقرار بالذنب في اتهامه بالاتجار في الجنس بما يشمل عشرات القاصرات بعضهن في الرابعة عشرة.

وعُثر على إبيستين، البالغ من العمر 66 عاما، ميتا صباح يوم السبت الماضي وقد شنق نفسه على ما يبدو في زنزانته في سجن في مانهاتن السفلى.

وكان إيبستين محل مراقبة خشية انتحاره لكن مصدرا قال إنه لم يكن مراقبا وقت وفاته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدأ العد التنازلي.. الديمقراطيون يستعدون لـ عزل ترامب

ملياردير تحرش بـ 40 فتاة.. القبض على صديق كلينتون وترامب في تهم جنسية

فضيحة جنسية تهز البيت الأبيض.. تهم دعارة وتحرش تلاحق ملياردير مقرب من الرؤساء.. ترامب وصفه بالرائع والمحب للقاصرات مثله

بعد اتهامه بجرائم جنسية.. كيف رد إيهود باراك على علاقته بـ جيفري إبشتاين

محاولة إنتحار الملياردير الأمريكي جيفري ابستين في زنزانته

انتحار الملياردير الأمريكي المتهم بتجارة الجنس واستغلال القاصرات

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيله.. كيف أنهى التدخين حياة طلعت زين |نوستالجيا

حدث ليلاً.. النيابة تصرح بدفن جثة مأمور قسم الشروق.. وسيرين عبد النور تبهر متابعيها بـ اطلالة جريئة

شاهد .. مايا نصرى تخفى وجوه ابنائها

وأخيرا.. ميزة واتساب التى طال انتظارها

سجل أعلى نقطة عالميا أمس.. شعبة الذهب تكشف سبب ارتفاع الأسعار.. فيديو

نشاط اقتصادى على طريقة فيلم التجربة الدنماركية.. عشة لتربية الطيور أعلى سطح مكتب بريد فى القليوبية.. ومسئول: تشكيل لجنة من التفتيش والشئون القانونية للتحقيق في الواقعة.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة