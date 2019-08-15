فن الاوريجامي.. تحويل الورق إلى أشكال فنية وهندسية متداخلة.. وإيمان: مشروع إنتاجي يدر دخلا على الشباب ..صور

إيمان تحولت من متعلمة إلي معلمة بعد أن أجادت هذا الفن

شرح مادة الرياضيات بطريقة سهلة وبسيطة

مشروع انتاجي يدر دخلا علي الشباب من الجنسين

تدريب نحو 15 من الفتيات بصفوف الثانوي



لا يتطلب الإبداع الفني الكثير من المعدات والتجهيزات، فكل ما يحتاجه الأمر أحيانًا الفكرة والصبر على تنفيذها،هذا هو الحال مع فن الأوريجامي. فهو يعتمد علي الورق وبعض الوقت لتصمم عملًا فنيًا ينتمي إلى هذه الأسرة.



وقالت إيمان محمد عبد العظيم أبو الفرج، مدرس مادة الرياضيات للمرحلة الثانوية بالعريش بشمال سيناء، ان الاوريجامي فن يقوم على تحويل الورق لأشكال فنية وهندسية مطوية متداخلة ، بتحويل ورقة مسطحة إلى الشكل النهائي من خلال تقنيات النحت والطي.



وأشارت إيمان، إلى أنها تعرفت علي هذا الفن، عن طريق الإنترنت عام 2006م، ، عندما شاهدته علي الفيس بوك، وتأثرت به وحاولت التدريب عليه عن طريق البحث، وقررت أن تتعلمه، وبالفعل تدربت عن طريق الإنترنت وقصر الثقافة بمدينة العريش، حتى تحولت من متعلمة لهذا الفن لمعلمة بعد أن أجدته.



وتمكنت من عمل معرض لمادة الرياضيات عن طريق فن طي الورق "الأوريجامي"، والذي أقيم بمدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الثانوية الصناعية بنات سابقًا بالعريش. ، وكان الهدف من المعرض ، شرح مادة الرياضيات بطريقة سهلة وبسيطة، إلي جانب اكتساب المهارات الحياتية والمعرفية وتنمية الذكاء الحسي والتذوق الفني. كما شاركت في المعرض الذي افتتحه وزير الشباب ووزير الاوفاف في الاحتفال باعياد تحرير سيناء ابريل 2019 م.



وأضافت، أنه تم إنتاج العديد من الأشكال الهندسية المتداخلة عن طريق فن طي الورق، وأن هذا المعرض يعد الأول من نوعه في محافظة شمال سيناء. وأشارت الي أنها صنعت أكثر من 200 قطعة، تستغرق الواحدة حوالي أسبوعين، تحتوي على 7 آلاف وحدة "أوريجامي"، والخامة المستخدمة هي الورق و"الغراء" فقط.



وأكدت ان محافظة شمال سيناء تعد المحافظة الرائدة في عمل ورش عمل وتدريب فتيات بمحافظات بورسعيد والإسكندرية وجنوب سيناء علي هذا الفن الذي يجسد حياه جديدة وأنشطة متعددة.



وأشارت إيمان، إلى أن "الأوريجامي" من السهل أن يكون مهنة لأن خامته غير مكلفة، ومن لوحات فنية وأشكال هندسية متنوعة وغيرها" . كما تم تجسيد الطبيعة السيناوية من خلال هذا الفن بعمل " لوحة فنية لفتاة بدوية "تمثل سيناء ببدواتها وطبيعتها الخلابة ، ولفتت ، ايمان انها تعد رسالة ماجستير حول فن الاوريجامي واستخدامه في الرياضيات سواء في الهندسة او الجبر.



وبدأت عملية نشر الفن، بتدريب أعداد كبيرة من الفتيات ، على هذا الفن في محافظات ببورسعيد وإسكندرية وجنوب سيناء ، وتمكنت من تنظيم ورش عمل كثيرة داخل المحافظة، ". كما تم عمل ورشة عمل للأطفال خلال رمضان الكريم ، لتعليم وتدريب الأطفال كيفية عمل فوانيس رمضان بالورق عن طريق فن الاوريجامي ، لإدخال البهجة علي الأطفال والسعادة من خلال عمل الفانوس من صنع أيديهم.



وأكدت انه تم تدريب نحو 15 من الفتيات بصفوف الثانوي علي فن الاوريجامي ،وفد اتجه البعض منهن لعمل مشروع إنتاجي لإعادة بيع المنتجات وتمنت لو انه تم تبني هذا النشاط للتوسع فيه وتعميمه علي مديريات الشباب بمختلف المحافظات ، من اجل ان يحظي باهتمام واسع لدخول مسابقات علي المستوي الاقليمي والدولي.