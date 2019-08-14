18 أغسطس أولى رحلاتها.. طائرة الدريملاينر السادسة تنضم لأسطول مصر للطيران

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم، الأربعاء، الطائرة السادسة والأخيرة من طراز البوينج الدريملاينر B787-9، قادمة من مطار مصنع بوينج بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر آخر طائرة من هذا الطراز ضمن الصفقة التي تعاقدت عليها الشركة في عام 2017.



وبوصول طائرة الدريملاينر السادسة، يكتمل بذلك انضمام جميع الطائرات المتعاقد عليها من هذا الطراز B787-9 لأسطول مصر للطيران في وقت قياسي بلغ ٥ أشهر منذ استلام أول طائرة من في شهر مارس الماضي بحروف تسجيل SUGEW.



ومن المقرر أن تكون أولى رحلات طائرة الدريملاينر السادسة، على خط بكين اعتبارًا من يوم 18 أغسطس الحالي، لتصبح بذلك الطائرة رقم 75 في التشغيل الفعلي في الأسطول بعد تنفيذ خطة إحلال وتجديد الأسطول، هو ما يؤكد إصرار الشركة على مواصلة استراتيجيتها نحو التطوير ومواكبة الشركات العالمية من خلال تعزيز معايير الخدمة المتطورة والمقدمة للعملاء والتي تسعى لها الشركة على مدار السنوات الماضية.



ويتيح هذا الطراز قدرة أكبر على المنافسة في سوق النقل الجوي لما يوفره من مواصفات ومزايا فنية تجعل تجربة السفر مع مصر للطيران أكثر راحة ورفاهية، وقد أسهم دخول هذا الطراز أسطول مصر للطيران في زيادة قدرة الشركة التشغيلية والوصول إلى وجهات دولية جديدة، إضافة إلى وجهات الشركة القائمة.



وتعتبر طائرة طراز B777-9، هي أحدث الطائرات التي تنتجها شركة بوينج حاليا، ويتكون جناحها من الكربون للحفاظ على البيئة، حيث إن أهم جزء تسعى له بوينج هو الأمان أثناء الطيران في صناعة طائرتها، كما أن المصنع يسلم لعملائه من فئة B787 حوالي ٤٠ طائرة في الشهر من هذا المصنع فقط.



ويتسع هذا الطراز لـ ٣٠٩ مقاعد، منقسمة إلى ٣٠ مقعدًا من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال، و٢٧٩ مقعدًا بالدرجة السياحية والطائرة مزودة بنوافذ كبيرة ذات ستائر تعتيم إلكترونية تسمح برؤية أكبر للمحيط الخارجي للطائرة، فضلًا عن اتساع المساحة المتاحة للراكب مع إمكانية تحول المقعد لسرير كامل منفصل إلكترونيًا يمكن تحريكه في ثلاثة أوضاع رئيسية تشمل وضعية الجلوس أثناء الإقلاع والهبوط، ووضعية تناول الطعام، ووضعية النوم.



وتواصل مصر للطيران سعيها لدعم أسطولها الجوي الذي سيشهد بنهـاية عـام 2020 ضـم "33" طـائرة جـديدة: (6) طـائرات بوينج دريمـلاينر B787-9، و12 طائرة من طراز إيرباص A220-300، و15 طائرة من طراز إيرباص A320neo.

