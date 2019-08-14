قومي المرأة: محافظ بني سويف ساهم في إنجاح مبادرة محافظة صديقة لذوي الإعاقة

أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بتعاون المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف والجهات التنفيذية بالمحافظة لانجاح مبادرة " بنى سويف محافظة صديقة للأشخاص ذوى الاعاقة" والذى توج مؤخرا ولاول مرة باتاحة صلاة عيد الاضحى المبارك بلغة الاشارة في 8 ساحات كبرى بمدينة بنى سويف ومدن المحافظة المختلفة من خلال توفير مترجمين.



وأكدت النائبة هبة هجرس، عضو المجلس مقررة لجنة المرأة ذات الاعاقة، في بيان، الأربعاء، أن مبادرة "محافظة صديقة للأشخاص ذوى الاعاقة" التى اطلقها المجلس بالشراكة مع محافظة بنى سويف واسرة المنتصرين بمطرانية ببا والفشن نجحت مؤخرا في اتاحة معظم المنشآت الحكومية وعدد من المؤسسات التعليمية والخدمية للأشخاص ذوى الاعاقة بمدن ببا والفشن وسمسطا، كما نجحت في اتاحة عدد كبير من دور العبادة بانحاء المراكز الثلاثة بالتعاون مع مديرية الاوقاف بالمحافظة والجهات المعنية.



واوضحت هبة هجرس أن المبادرة تسير وفق جدولها الزمنى المحدد ويعمل فريق تنفيذها باقصى طاقاته فى ان تصبح المحافظة اول محافظة صديقة للأشخاص ذوى الاعاقة على مستوى محافظات مصر وعلى مستوى المنطقة العربية من خلال اتاحة كل المبانى الحكومية والخدمات العامة بمختلف قراها ومدنها لكافة انواع الاعاقات.



ومبادرة محافظة صديقة للأشخاص ذوى الاعاقة اطلقها المجلس القومى للمرأة فى 2018 للاشخاص ذوى الاعاقة بعدد من المحافظات المختلفة من بينها سوهاج والدقهلية فضلا عن بنى سويف وجار الاعداد لاطلاقها في عدد من المحافظات الاخرى وتستهدف تيسير الحياة على ذوى الاعاقة مثل إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والممشى على الكورنيش والأماكن الخدمية العامة واتاحة دور العبادة والاتاحة في مجالات التعليم والصحة والجامعة وفى مجالات العمل والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية ورفع الوعي.