ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قومي المرأة: محافظ بني سويف ساهم في إنجاح مبادرة محافظة صديقة لذوي الإعاقة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:10 م
صدى البلد
أمل مجدى
أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بتعاون المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف والجهات التنفيذية بالمحافظة لانجاح مبادرة " بنى سويف محافظة صديقة للأشخاص ذوى الاعاقة" والذى توج مؤخرا ولاول مرة باتاحة صلاة عيد الاضحى المبارك بلغة الاشارة في 8 ساحات كبرى بمدينة بنى سويف ومدن المحافظة المختلفة من خلال توفير مترجمين.

وأكدت النائبة هبة هجرس، عضو المجلس مقررة لجنة المرأة ذات الاعاقة، في بيان، الأربعاء، أن مبادرة "محافظة صديقة للأشخاص ذوى الاعاقة" التى اطلقها المجلس بالشراكة مع محافظة بنى سويف واسرة المنتصرين بمطرانية ببا والفشن نجحت مؤخرا في اتاحة معظم المنشآت الحكومية وعدد من المؤسسات التعليمية والخدمية للأشخاص ذوى الاعاقة بمدن ببا والفشن وسمسطا، كما نجحت في اتاحة عدد كبير من دور العبادة بانحاء المراكز الثلاثة بالتعاون مع مديرية الاوقاف بالمحافظة والجهات المعنية.

واوضحت هبة هجرس أن المبادرة تسير وفق جدولها الزمنى المحدد ويعمل فريق تنفيذها باقصى طاقاته فى ان تصبح المحافظة اول محافظة صديقة للأشخاص ذوى الاعاقة على مستوى محافظات مصر وعلى مستوى المنطقة العربية من خلال اتاحة كل المبانى الحكومية والخدمات العامة بمختلف قراها ومدنها لكافة انواع الاعاقات.

ومبادرة محافظة صديقة للأشخاص ذوى الاعاقة اطلقها المجلس القومى للمرأة فى 2018 للاشخاص ذوى الاعاقة بعدد من المحافظات المختلفة من بينها سوهاج والدقهلية فضلا عن بنى سويف وجار الاعداد لاطلاقها في عدد من المحافظات الاخرى وتستهدف تيسير الحياة على ذوى الاعاقة مثل إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والممشى على الكورنيش والأماكن الخدمية العامة واتاحة دور العبادة والاتاحة في مجالات التعليم والصحة والجامعة وفى مجالات العمل والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية ورفع الوعي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إتاحة صلاة العيد بلغة الإشارة.. قومي المرأة يوجه رسالة لمحافظ بنى سويف

قومي المرأة يشيد بمحافظ بني سويف لتبنيه إتاحة صلاة العيد بلغة الإشارة

ترشيحاتنا

فيديوجراف| إنجازات مدرب الزمالك الجديد الصربي ميتشو

جراحة ناجحة.. فتاة مصرية تستعيد بصرها أثناء الحج

بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي في كاس السوبر الاوروبي عبر هذا الرابط

كفاية مايوهات.. منة فضالى فى مرمى نيران النقد بـ كب مثير .. شاهد

صفعة لـ الزمالك.. المسابقات توقف سيد زيزو 4 مباريات وتغرّمه

ارتفع قرشين.. سعر الدولار والعملات الأجنبية الأربعاء 14 - 8 - 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

265 ألف زائر لحديقة الحيوان خلال أيام عيد الاضحى .. صور

العيد فى سانت كاترين.. ذبح الضأن وفراشيح باللحمة وقعدة فى الوادى المقدس طوى

لا تصدق عمرها ووزنها ..هالى بيرى وسر رشاقتها وأجمل فساتينها..شاهد