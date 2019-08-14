مقتل طفلين وإصابة 3 جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين فى ريف حمص

قتل طفلان وأصيب 3 آخرون بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية، في منطقة حوش حجو بريف حمص الشمالي وسط سوريا.



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم /الأربعاء/، أن لغما قد زرعه إرهابيون في منطقة حوش حجو بالريف الشمالي تسبب في مقتل طفلين وإصابة 3 آخرين بجروح بينهم حالات حرجة، موضحة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج الطبي اللازم.



يذكر أن ريف حمص الشمالي قد تحرر على يد الجيش السوري من سيطرة الإرهابيين في مايو 2018، بعد اشتباكات عنيفة دارت بين عناصر الجيش والمسلحين، وتعمدت التنظيمات الإرهابية تفخيخ المنازل وزراعة العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية والقرى والبلدات قبل انسحابها منها.

