ضبط 17 مركبة مخالفة في حملة مرورية بمصيف بلطيم.. صور

شنت إدارة المرور بكفرالشيخ تحت إشراف العميد سامح رشاد، حملة مرورية؛ استهدفت ضبط المركبات المخالفة وغير المرخصة بمصيف بلطيم؛ لتوفير سبل الأمن والأمان للمصطافين.



وأسفرت الحملة التي قادها محمد محجوب، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والنقيب عبد العزيز العطار، مدير مرور المصيف، عن ضبط 8 مركبات توك توك و9 دراجات نارية "موتوسيكل"، وتحرير 75 مخالفة مرورية.



يأتي هذا فى إطار تفعيل قانون المرور وحفظ الأمن وضبط كافة أشكال للخروج على القانون بمصيف بلطيم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.