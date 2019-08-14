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رياضة

أول ظهور لمهاجم الاهلي السابق في مران الإسماعيلي بـ6 أكتوبر..صور

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:14 م
محمد حمدى زكى
محمد حمدى زكى
حبيبة معتز
ظهر الوافد الجديد للنادي الإسماعيلي اللاعب محمد حمدي زكي في مران الفريق اليوم الأربعاء، وذلك لأول مرة منذ انضمامه لقلعة الدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل النادي الإسماعيلي في معسكر مغلق بأحد الفنادق في مدينة 6 أكتوبر بداية من اليوم وحتي 24 أغسطس الجارى، وذلك من أجل الإستعداد بقوة لمنافسات الموسم الجديد سواء بطولة الدوري المصري الممتاز أو البطولة العربية.

وظهر النجم محمد حمدي زكي مهاجم الأهلي والاتحاد وسموحة السابق في مران الدراويش اليوم لأول مرة، حيث تعقد جماهير الإسماعيلي آمالا قوية عليه في قيادة خط هجوم الفريق الموسم المقبل خاصة بعد رحيل كريم بامبو.

جدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي تنتظره مباراة قوية يوم 13 سبتمبر القادم أمام أهلي بنغازي الليبي، علي ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية.
أول ظهور لمهاجم الاهلي السابق في مران الإسماعيلي بـ6 أكتوبر..صور
أول ظهور لمهاجم الاهلي السابق في مران الإسماعيلي بـ6 أكتوبر..صور
أول ظهور لمهاجم الاهلي السابق في مران الإسماعيلي بـ6 أكتوبر..صور

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